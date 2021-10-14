دوبال القابضة تعيين بن فهد رئيساً تنفيذياً للشركة

المصدر: البيان

أعلن مجلس إدارة دوبال القابضة عن تعيين أحمد حمد بن فهد المهيري رئيساً تنفيذياً للشركة بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة في دوبال.

قال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة دوبال القابضة، أن تعيين أحمد حمد بن فهد رئيساً تنفيذياً للشركة، جاء بناء على أدائه الجدير بالثناء، سواء في ترجمة رسالة دوبال القابضة إلى أفعال أو مساهمته في إعلاء مصالح الشركة ونجاحاتها.

وعلق بن فهد، قائلاً: "إنني فخور بثقة رئيس المجلس وباقي أعضاء مجلس الإدارة. ولا شك أن دوبال القابضة ستستمر في أداء دور فعال في التنمية الصناعية في المنطقة من خلال الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، وتلك التي تعزز سلسلة القيمة في الصناعات التحويلية، والمساهمة في دعم استراتيجية دبي الصناعية 2030".

عمل أحمد بن فهد في مجال الاستثمارات الدولية على مدى عقدين من الزمن، ويمتلك خبرة عميقة في تطوير الأعمال، وعمليات الدمج والاستحواذ، والمشاريع المشتركة، وغيرها. قبل انضمامه إلى دوبال القابضة، تولى السيد بن فهد عدة مناصب قيادية شملت منصب الرئيس التنفيذي لشركة استثمار العالمية، العضو المنتدب لشركة ميلينيوم للتمويل، وكبير موظفي شؤون الاستثمارات في شركة اتصالات للاستثمارات الدولية.

كما يشغل بن فهد منصب عضو مجلس الادارة في شركة "أو إس إي للصناعات"، ونائب الرئيس المعين لمشروع مركز دبي لمعالجة النفايات، وعضو في لجنة التدقيق والمخاطر في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

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