أبوظبي تحدد 3 إجراءات احترازية لحضور الفعاليات والمعارض

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن تحديث الإجراءات الاحترازية لحضور الفعاليات والمعارض في العاصمة وذلك تماشياً مع توجيهات الجهات الأمنية في أبوظبي فيما يتعلق بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا «كوفيد 19».

وذكرت الدائرة، في تعميم اليوم حصلت «البيان» على نسخة منه، أن العمل بالتحديثات الجديدة التي تضم 3 إجراءات احترازية بدأ اعتباراً من الأربعاء الماضي لذا يتوجب على مدراء المنشآت الفندقية والسياحية ومنظمي الفعاليات وملاك القاعات، والمتاحف والمواقع الثقافية والترفيهية، الالتزام بتطبيق التعليمات من تاريخه.

وأشارت إلى أن التعليمات الجديدة تشمل 3 إجراءات وهي الالتزام بنظام المرور الأخضر، وإجراء فحص «EDE» عند الدخول (يتم تطبيقها في المنشآت التي تمتلك هذه التقنية، وإلزام باقي المنشآت باعتمادها فور توفرها مع التأكيد على ضرورة التقيد بذلك، وإبراز نتيجة فحص «PCR» سلبية لا تتجاوز مدتها 48 ساعة.

وأكدت الدائرة انه سيتم تفتيش المنشآت المذكورة من قبل مفتشيها للتحقق من الالتزام بتطبيق كافة هذه الإجراءات، داعية إلى التقيد بالتعليمات تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

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