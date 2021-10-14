رفع استثمارات «فاين الصحية القابضة» في الإمارات لتتجاوز نصف مليار درهم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، المتخصصة في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي وحلول الحماية من الجراثيم، تركيب خط إنتاج من شركة جامبيني في مصانعها في أبوظبي، في خطوة تؤكد التزام المجموعة نحو زبائنها في المنطقة، وتعزز قدرتها الإنتاجية للمنتجات الورقية، رافعة بذلك قيمة استثماراتها في الدولة، لتتجاوز 136 مليون دولار (نصف مليار درهم).

والاستثمار الجديد وصلت قيمته إلى 8.2 ملايين دولار (ما يزيد على 30 مليون درهم)، ويأتي ذلك عقب سلسلة من الخطوات الاستثمارية الأخرى التي تضم مصنعاً للورق الصحي الخام، ومصنعاً للصناعات التحويلية، ومستودعات ومكاتب إدارية. كما تُعد الخطوة دليلاً على التزام مجموعة فاين الصحية القابضة بالابتكار والتميز في الإنتاج، وتعتمد الآلة المتطورة على تكنولوجيا «إير ميل» المتقدمة، كما أنها مزوّدة بعملية تحدّ من استهلاك اللب والورق، وترفع جودة المنتجات، لتوفر قدرة أفضل على الامتصاص ونعومة أكبر وقوة معززة.

وقال جيمس مايكل لافيرتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة: ألقت أزمة كوفيد 19، بظلالها على قطاع الأعمال في جميع أنحاء العالم. وفي حين لجأت شركات أخرى إلى تقليص أنشطتها، وتعليق استثماراتها، أثبتت مجموعة فاين الصحية القابضة، جاهزيتها وتصميمها على المضي قُدماً لمواجهة التحديات بشكل مباشر، واضعين نُصب أعيننا، مستقبل العالم بعد انتهاء أزمة كوفيد 19. ونؤكد رغبتنا بترسيخ حضورنا في السوق، وبالتزامنا نحو جميع استثماراتنا في التكنولوجيا المبتكرة، لتحديث منتجاتنا، ومنح الزبائن مستويات أعلى من الجودة والقيمة، لتكون فاين، العلامة المتميزة في جميع الأسواق التي نعمل فيها.

وسيُسهم خط الإنتاج الجديد في رفع مستوى الإنتاج ضمن فئتي ورق التواليت ومناشف المطبخ، ما سيُتيح لمجموعة فاين، القدرة على تزويد زبائنها في المنطقة بمنتجات عالية الجودة. وستُمكن آلة جامبيني، مجموعة فاين الصحية القابضة، من تغيير أشكال النقشات، التصاميم المحفورة على المنتجات الورقية، مثل ورق التواليت وورق المطبخ، بما يزيد بشكل ملموس من قوة الورق، وقدرته على الامتصاص، لتوفير مستويات لا تضاهى من الأداء.

والاستثمار الأخير للمجموعة، يعزز تميز منتجاتها، من خلال طرح حلول تزخر بالقيمة في جميع أسواق منطقة الخليج، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة، ودعم النمو الاقتصادي في المنطقة. ومن المقرر أن تطرح المجموعة، النُسخة المحدثة من منتجات ورق التواليت وورق المطبخ، خلال الشهر الجاري، في الإمارات أولاً، ومن ثم في بقية أسواق منطقة الخليج وشرق المتوسط.

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