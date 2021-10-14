خصومات كبرى بمعرض «تخفيضات الربيع 2021» في إكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

انطلقت فعاليات معرض «تخفيضات الربيع 2021» الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة حتى 23 أكتوبر وسط مشاركة واسعة من كبرى الشركات الرائدة في قطاع تجارة الإلكترونيات وصناعة وتصميم الأثاث المنزلي، وأبرز العلامات التجارية العالمية المتخصصة في مجال الأزياء والعطور بالإضافة إلى بيوت التجميل وأهم دور تصميم الأزياء والموضة.

ويشهد المعرض الذي تنظمه شركة ليز إيفنت إطلاق عروض جاذبة للزوار، إلى جانب الخصومات الكبرى على أحدث الأجهزة المنزلية وآخر صيحات الموضة والأزياء العصرية، وأرقى تصميمات حقائب اليد وفساتين السهرة والعباءات الأنيقة والعطور ومستحضرات التجميل والتي تقدمها نخبة من أشهر العلامات العالمية ومن أهمها، هوم ستايل، وسبلاش، وكيابي، وكلاركس، والمندوس، وصيدلية أستر، وسكيتشرز، وبالاديوم، وأمبرو، وفي تيك ولوتس بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات المحلية والوطنية.

وأشار سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار منهجية العمل التي يتبعها مركز إكسبو الشارقة على صعيد تكثيف إطلاق المعارض التجارية المتخصصة بهدف دعم قطاع تجارة التجزئة، إذ تساهم هذه الفعاليات في تعزيز تواصل الشركات العارضة مع مستهلكيها الحاليين وجذب مستهلكين جدد، وزيادة حركة المبيعات والشراء، مشيداً بحجم ومستوى المشاركة للشركات العارضة في هذا الحدث التجاري المهم، وبجودة وتنوع المنتجات المقدمة وتميز العروض المطروحة والحسومات الجاذبة التي ترضي أذواق الزوار من مختلف الشرائح الاجتماعية، والتي حرص العارضون على تقديمها للاستفادة من الطلب المتزايد.

وقال جاكوب فارجيز، الرئيس التنفيذي لشركة «ليز إيفنت» إن تنظيم الحدث يأتي في ظل تنامي الشراكة الاستراتيجية مع مركز إكسبو الشارقة، والتي أتاحت للشركة تنظيم العديد من المعارض المتخصصة في إمارة الشارقة خلال الفترة الماضية، متوجهاً بالشكر إلى مركز إكسبو الشارقة على استضافة هذا الحدث وحرصه على تطبيق أقصى التدابير الاحترازية لضمان سلامة الجميع، مشيراً إلى أن الحدث يتضمن تقديم باقة واسعة ومتنوعة من أحدث التقنيات والأجهزة المنزلية، وأرقى تصاميم الأزياء والإكسسوارات، إلى جانب العديد من المنتجات التعليمية والألعاب الذكية للأطفال. ويفتح المعرض أبوابه للزوار يومياً من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 11 مساء، كما يتوفر مواقف مجانية للجميع في محيط مركز إكسبو الشارقة.

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