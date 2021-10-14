مايكروسوفت تستعرض ابتكارات الاستدامة والعمل الهجين خلال جيتكس 2021

المصدر: دبي – البيان

تستعد شركة مايكروسوفت لعرض ابتكاراتها التكنولوجية في أسبوع جيتكس للتقنية الحادي والأربعين، الذي يُقام في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيعرض جناح مايكروسوفت تحت شعار "معاً نخلُق مُستقبلاً رقمياً أكثر ازدهاراً" أحدث الابتكارات في مجالات المدن الذكية المستدامة، وأبرز التقنيات التي تمكن المنظمات من التكيف والازدهار في ظل بيئة العالم الهجينة.



وبهذا الصدد صرح سيد حشيش المدير العام لدى مايكروسوفت الإمارات قائلاً "رغم التراجع الواضح للجائحة وتداعياتها، إلا أن نهج العمل الهجين سيبقى ويمتد لفترات طويلة، ومن هذا المنطلق نتطلع إلى جانب شركائنا خلال مشاركتنا في هذا العام إلى عرض أبرز الابتكارات والتقنيات الرائدة التي من شأنها تمكين عملائنا من الازدهار في ظل الاقتصاد الرقمي وبيئة العمل الهجينة".



وأضاف سيد حشيش في حديثه حول أحدث المبادرات والمنتجات التي ستشكل النهج المستقبلي لإدارة المدن المستدامة قائلاً "لقد عقدنا شراكة مع شنايدر إلكتريك لتحقيق رؤية دبي للاستدامة وأهدافها، حيث سنوفر من خلال هذا التعاون حلاً يعمل على منصة مايكروسوفت Azure السحابية، ويعكس هذا الحل كيف يمكن لمجموعة من التقنيات المتطورة ترجمة كميات كبيرة من البيانات إلى نتائج قابلة للتنفيذ تركز في طريقة عملها على الاستدامة. مع العلم سيؤدي ذلك إلى تحويل البيئات الحضرية التي تشكل جزءاً من مُسببات مشاكل المناخ إلى أن تُصبح جزءًا من الحل".



ومن الجدير بالذكر أن جناح مايكروسوفت المشارك في المعرض خلال هذا العام سيستضيف مجموعة من الشركاء مثل: ''Intertec'' ؛ "Jedox" ؛ '' Digital Okta'' ؛ ''Crayon'' ؛ '' Cloud 4C'' ؛ ''Liferay''.



إضافة إلى ذلك، ستستضيف مايكروسوفت أيضًا العديد من الخبراء والمتحدثين الرائدين في منطقة مخصصة بجناحها يطلق عليها ''Tech Talk''، حيث ستسلط حلقات النقاش والخطب الرئيسية وورش العمل الضوء على توجهات التكنولوجيا الناشئة عبر مختلف القطاعات. في حين سيشمل جناح مايكروسوفت على مناطق أخرى مخصصة لعرض تجارب متنوعة بما في ذلك جهاز ''Xbox'' وأجهزة ''Surface''، بالإضافة إلى عرض تقنيات أخرى مثل آلة صنع القهوة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. ويقع جناح مايكروسوفت في القاعة (7) بمركز دبي التجاري العالمي.

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