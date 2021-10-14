5 مليارات دولار التبادل التجاري بين الإمارات وسنغافورة

المصدر: البيان

قال جمال عبد الله محمد السويدي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية سنغافورة إن التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة شهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصلت قيمته في عام 2019 إلى 5 مليارات دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.4 مليارات دولار في عام 2017.

وأضاف: نظراً للبيئة التنافسية والخدمات التي توفرها الدولة، وباعتبارها مركزاً دولياً للعمليات اللوجستية والمالية، تعتبر دولة الإمارات من أبرز عشر وجهات استثمارية لسنغافورة في المنطقة منذ عام 2003 وحتى 2019، حيث إن هناك أكثر من 59 شركة سنغافورية في الدولة، كما تتصدر سنغافورة قائمة الشركاء الاقتصاديين لدولة الإمارات في منطقة جنوب شرق آسيا، وتعمل أكثر من 47 شركة إماراتية كبرى عبر أفرع لها ومكاتب تمثيلية في سنغافورة، في مجالات مثل التكنولوجيا والنفط والموانئ والاتصالات والخدمات المالية والطيران والقطاع العقاري وغيرها من القطاعات الرئيسية.

ويعد أحد أبرز الاستثمارات الإماراتية الاستراتيجية في سنغافورة استحواذ شركة مبادلة للاستثمار على شركة غلوبل فاوندريز، العاملة في مجال تصنيع أشباه الموصلات، والتي أعلنت في هذا العام 2021 بتوسيع استثماراتها في سنغافورة بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي.

وتابع السويدي: بالنظر إلى الخطط المستقبلية، والتركيز على تنويع القطاعات الاقتصادية، وإضافة قطاعات حيوية مستقبلية، هناك فرص لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات مثل التكنولوجيا الرقمية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر والصناعة الغذائية وغيرها، والتي تعتبر سنغافورة من الدول الرائدة فيها، وسيكون في استطاعة المستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين والسنغافوريين تحقيق المزيد من المكتسبات والتعاون والتبادل العلمي والاستثماري، بفضل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين منذ بدايتها في عام 1985 والتي شهدت توقيع ما يزيد على 34 اتفاقية بين مختلف الهيئات والإدارات الحكومية والقطاع الخاص.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز