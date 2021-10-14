الرئيس السنغالي لـ«البيان»: الإمارات فتحت فرصاً واعدةً لأفريقيا

المصدر: دبي - ليلى بن هدنة

أكد الرئيس السنغالي ماكي صال، في تصريح خص به «البيان» أن الإمارات فتحت من خلال «إكسبو 2020 دبي» فرصاً واعدةً لأفريقيا، حيث أعادتها للواجهة من جديد، متوقعاً ميلاد شراكات جديدة بين الدول الأفريقية والإمارات، لإبراز صورة القارة الطموحة. جاء ذلك خلال افتتاح جناح السنغال في معرض إكسبو دبي والاحتفال باليوم الوطني لبلاده.

مكانة

وقال الرئيس السنغالي إن أفريقيا واحدة من أكثر مناطق النمو الاقتصادي الواعدة في العالم، حيث احتلت مكانة بارزة في العديد من المؤشرات العالمية في السنوات الأخيرة باعتبارها وجهة للعديد من الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن «إكسبو 2020 دبي» سيكون منصة لعقد شراكات بين بلاده وعدد من الدول بينها الإمارات أرض الإنجازات الكبرى، مشيراً إلى أن شعار «إكسبو 2020 دبي» «تواصل العقول وصنع المستقبل» بدأ يتجسد من خلال توقع ميلاد شراكات بين الدول الأفريقية وبعث استثمارات جديدة في القارة السمراء، كما ستكون هناك فرص استثمارية كبيرة مع الإمارات، وأضاف أنه من خلال الجمع بين 192 دولة تحت سقف واحد، فإن «إكسبو 2020 دبي» قادر على صنع مستقبل مستدام.

وأوضح أن نجاح دولة الإمارات باقتدار في استضافة للحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي» يمثل إنجازاً تاريخياً عظيماً تقف وراءه قيادة حكيمة، تؤمن بالانفتاح على العالم، والتواصل مع ثقافات العالم، وأشاد بالتنظيم الجيد للمعرض الذي يعزز من مكانة الإمارات كوجهة جذابة للمستثمرين، حيث يفتح أبواباً جديدة للشركات التي تحرص على استكشاف إمكانات وفرص الأعمال غير المستغلة في أفريقيا، مشيراً إلى أن التعرف على بيئة الأعمال والفرص خطوة أولية أساسية لاستثمارات ناجحة طويلة الأمد.ووجه الرئيس السنغالي خلال مؤتمر صحافي رسالة شكر وامتنان إلى الإمارات على جهودها في تعزيز التعاون مع بلاده في مختلف المجالات، وقال إن المشاركة القوية لبلاده في «إكسبو 2020 دبي» يعد دليلاً واضحاً على العلاقة الراسخة بين البلدين، حيث حرص على حضور احتفالات اليوم الوطني لبلاده. وتابع قائلاً: الإمارات دولة رائدة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص والمساهمة في صنع عالم جديد يسوده التعاون والتسامح.

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