مكتب «إكسبو»: الإمارات بوابة أفريقيا في المنطقة

المصدر: دبي – خالد المهيري

أكدت شونا ماكغي، نائب رئيس الاتصال في «إكسبو 2020 دبي»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت بوابة أفريقيا في المنطقة خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري، والدليل على ذلك مشاركة كافة الدول الأفريقية للمرة الأولى في المعرض العالمي بأجنحتهم الخاصة التي تسلط الضوء على إمكانيات وقدرات هذه الدول في كافة المجالات.

وأضافت شونا ماكغي خلال الإحاطة الإعلامية، التي عقدت في المركز الإعلامي أمس، أن التواجد الضخم للوفود الأفريقية خلال يومين يأتي بالتزامن مع انطلاق المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي يقام في مركز دبي للمعارض ضمن فعاليات «إكسبو 2020 دبي».

يوم السنغال

وقالت شونا ماكغي إن المعرض العالمي احتفل باليوم الوطني للسنغال، كما شهد الجناح السنغالي مؤتمراً صحفياً بحضور الرئيس السنغالي ماكي سال وعدد من المسؤولين، بالإضافة إلى مؤتمر سيقام اليوم في مركز دبي للمعارض عن الاستثمار والفرص التجارية في السنغال.

وأضافت بأن كونستانتينو تشيونجا نائب رئيس زيمبابوي والوفد المرافق له سوف يقومون بزيارة جناح بلادهم في المعرض العالمي. كما كشفت شونا ماكغي عن تفاصيل الفعاليات القادمة هذا الأسبوع، أبرزها الاحتفال باليوم الوطني لسيراليون اليوم.

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