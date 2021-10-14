النطاق السعري لسهم «فرتيغلوب» بين 2.45 و2.65 درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «فرتيغلوب»، العاملة في مجال الأسمدة والتابعة لـ«أدنوك» و«أو سي آي»، عن النطاق السعري للسهم في الاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية وبدء فترة الاشتراك في الطرح العام. وتم تحديد نطاق السعر للسهم بين 2.45 و 2.65 درهم، مما يضع القيمة السوقية للشركة بين 20.2 و22 مليار درهم. وكانت «فرتيغلوب» قد وقعت اتفاقية مع ثلاث مؤسسات استثمارية محلية وعالمية للاستثمار في الطرح، وقامت برفع توقعاتها لتوزيعات الأرباح عن النصف الثاني من عام 2021 والعام المالي 2022.

ومن المتوقع أن يتم إعلان السعر النهائي للطرح الأربعاء 20 أكتوبر 2021، على أن يتم بدء تداول الأسهم في السوق الأربعاء 27 الجاري. وبدأت أمس، فترة الاشتراك في الاكتتاب العام الأولي، وتستمر حتى الاثنين 18 الجاري لشريحة الأفراد وغيرهم من المستثمرين في الإمارات، ولغاية الثلاثاء 19 الجاري، بالنسبة للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية.

ووقعت «فرتيغلوب» اتفاقية للاستثمار في الطرح مع كل من «صندوق أبوظبي للتقاعد»، وصندوق الثروة السيادية لسنغافورة «جي آي سي»،، بالإضافة إلى مؤسسة «إنكلوسيف كابيتال بارتنرز»، المختصة بالاستشارات الاستثمارية القائمة على الحوكمة البيئية والمجتمعية. وتصل قيمة الاستثمار المجمع لهذه المؤسسات في الطرح إلى 847 مليون درهم (231 مليون دولار). كما أعلنت «فرتيغلوب» عن تعيين جيف أوبن، مؤسس «إنكلوسيف كابيتال بارتنرز»، عضواً مستقلاً في مجلس إدارة الشركة.

وتماشياً مع بيئة السوق الإيجابية، قامت «فرتيغلوب» برفع توقعات توزيعات الأرباح من 550 مليون درهم إلى 735 مليون درهم على الأقل عن النصف الثاني من عام 2021، ومن 1.156 مليار درهم إلى 1.468 مليار درهم على الأقل عن العام المالي 2022، على أن يتم دفع توزيعات الأرباح في أبريل 2022 عن نصف العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021، ودفع النصف الأول والثاني من توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 في شهري أكتوبر 2022، وأبريل 2023 على التوالي.

فرصة مميزة

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة «فرتيغلوب»: استقطب الاكتتاب العام الأولي للشركة اهتماماً كبيراً منذ إعلان نية الطرح، ويسعدنا أن نوفر للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات فرصة مميزة للمشاركة في مسيرة النمو التي تشهدها الشركة. وكلنا ثقة بأن هذا الطرح يمثل خطوة جديدة في سجل نجاحات وإنجازات «أدنوك» و«فرتيغلوب»، كما أنه يسهم بدور مهم في نمو وتطور أسواق المال في الإمارات تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة للنمو الاقتصادي المستدام ووثيقة «مبادئ الخمسين».

نجاح

يأتي الطرح العام لشركة «فرتيغلوب» بعد نجاح الطرح العام الأولي لشركة «أدنوك للحفر»، التي أُدرجت أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 أكتوبر 2021،، حيث تمت تغطية الطرح بأكثر من 31 مرة وتخطى الطلب على الأسهم 127 مليار دولار.

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