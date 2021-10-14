الأسهم المحلية تغلق مستقرة بدعم البنوك

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أغلقت أسواق الأسهم المحلية مستقرة بختام جلسة أمس، مدعومة بمكاسب البنوك للجلسة الثانية على التوالي. وارتفع سوق دبي 0.05% إلى مستوى 2789.37 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك، بينما انخفض سوق أبوظبي 0.01% ليغلق عند 7786.28 نقطة مع هبوط معظم القطاعات عدا البنوك والتأمين. واجتذبت الأسهم سيولة 1.66 مليار درهم، منها 1.5 مليار في أبوظبي و113.3 مليوناً في دبي. وجرى التداول علي 330.23 مليون سهم، موزعة بواقع 243.66 مليوناً في أبوظبي و86.57 مليوناً بدبي عبر تنفيذ 11065 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.75%. وزاد قطاع البنوك 0.08% . ونزل قطاع الاستثمار 1%. وانخفض قطاع النقل 0.5%. وتصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط مستقطباً 25.5 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 19.5 مليونا. وحقق «إعمار للتطوير» أكبر ارتفاع بنسبة 2.11%، فيما كان «الفردوس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.74%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء باستثمار 17 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتماسك سوق أبوظبي مع ارتفاع قطاع البنوك 0.55%. ونزل قطاع الاستثمار. وتراجع قطاع العقار 0.3%. وانخفض قطاع الاتصالات 0.08%. ونزل قطاع الطاقة 0.9%. وتزعم «أبوظبي الأول» النشاط جاذباً 329.7 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 318.3 مليونا. وحقق «مخازن زي» أكبر ارتفاع بـ 15%، فيما كان «القدرة القابضة» الأكثر انخفاضاً بنحو 4.2%. واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 38.45 مليونا.

الاستثمار المؤسسي

مالت المؤسسات نحو الشراء، باستثمار 6.95 ملايين درهم، منها 4.85 ملايين بدبي و2.1 مليون في أبوظبي. فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل باستثمار 6.95 ملايين درهم، بواقع 4.85 ملايين في دبي و2.1 مليون بأبوظبي.

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