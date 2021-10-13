مشاركة روسية مميزة في «أسبوع جيتكس للتكنولوجيا»

المصدر: دبي - البيان

تنظم لجنة السياسة الصناعية والابتكار والتجارة في سانت بطرسبرغ جناحاً مشتركاً في «أسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2021»، الذي يعقد خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وتعد صناعة تكنولوجيا المعلومات واحدة من أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد الروسي، بما في ذلك سانت بطرسبرغ. وأتاح تطوير الصناعة على أساس معاهد البحث إمكانية نمو مؤسسات عالية التقنية وذات توجه اجتماعي تسهم في ظهور كفاءات عالية التقنية وعلمية وتعليمية في سانت بطرسبرغ.

ويبدأ برنامج الأعمال الخاص بالمعرض مع حفل افتتاح جناح سانت بطرسبرغ في يوم 17 أكتوبر. وفي إطار المعرض سيكون هناك عرض تقديمي بعنوان «الإمكانات الصناعية والابتكارية لسانت بطرسبرغ» والمقرر عقده في 18 أكتوبر. كما ستتم مناقشة قضايا التعاون وآفاق تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في سانت بطرسبرغ.

وخلال فترة المعرض بأكملها، سيتم تقديم العروض للمشاركين في المعرض في جناح سانت بطرسبرغ. كما ستعرض شركات تكنولوجيا المعلومات في المدينة تطوراتها وأحدث الإنجازات العلمية.

ومن بين العارضين «GenesisBlock LLC» وهي شركة تكامل أنظمة دولية ومطور لحلول التكنولوجيا المالية وأنظمة الدفع والمعالجة وأنظمة الفوترة وحلول البرمجيات للإسكان والخدمات المجتمعية وحلول «بلوكتشين» والمواقع الإلكترونية والبوابات وتطبيقات الهاتف المحمول، و«Naxine JSC» وهي مزود رائد نظم دعم الأعمال لمشغلي الاتصالات منذ عام 1992.

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