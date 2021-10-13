رجاء المزروعي مستشارة أولى للتحوّل الرقمي في ديلويت لدعم أجندة الابتكار في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

دبي - البيانأعلنت ديلويت انضمام رجاء المزروعي بصفة مستشارة أولى في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي لتشكل إضافة قيّمة إلى موارد ديلويت الحالية، نظراً للخبرة العملية الواسعة التي تتمتع بها كنائب للرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي، وبفضل عضويتها في المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى خبرتها المتنوعة التي اكتسبتها عبر مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار في مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص في الإمارات.

وأعرب تيم بار، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستشارات في ديلويت الشرق الأوسط عن سروره بانضمام رجاء إلى أسرة ديلويت قائلاً: التحاق رجاء المزروعي بديلويت يشكّل محط ترحيب وتقدير كبيرين من قبل فريق وعملاء ديلويت على حدٍ سواء نظراً للخبرة الغنية والشغف اللذين تتحلى بهما في مجال التكنولوجيا الرقمية، والعمل الحكومي، والتحوّل الرقمي والابتكار، هذا بالإضافة إلى تركيز اهتمامها على تعليم وتأهيل الجيل الجديد من القادة في قطاع الأعمال. لذلك، فإننا نتطلع للعمل مع رجاء من أجل تحقيق كل من تطلعاتنا المشتركة بالإضافة إلى تطلعات دولة الإمارات.

ويشكل تعيين رجاء المزروعي خطوة أخرى من جانب ديلويت لتعزيز خدمات التحول الرقمي العمل يعد افتتاح استديو ديلويت الرقمي في وقت سابق من هذه السنة في دبي بهدف تعزيز الحلول الرقمية في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، فضلاً عن المساهمة في تعزيز طموحات دولة الإمارات على تحقيق تطلعاتها في قيادة أجندة التحوّل الرقمي الخاصة بها.

وقالت رجاء المزروعي: لطالما كانت ديلويت السباقة في مجال الابتكار، والتكنولوجيا، والقدرات الرقمية وراعية رائدة للتنوع والاندماج في دول المنطقة والعالم. وهو ما شجعني للانضمام إلى فريق ديلويت النابض بالحيوية والطموح فنتعاون في صياغة وتحقيق الأجندة الرقمية لدولة الإمارات وخارجها.

وسوف أحرص في مهمتي الجديدة بشكل خاص على التركيز على المواهب الشابة والتنوع والشمول من خلال استقطاب هذه المواهب، وتدريبها وتزويدها بالمهارات الضرورية لإعداد وتمكين جيل القادة ورواد أعمال المستقبل في قطاعي الاستشارات والتكنولوجيا.

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