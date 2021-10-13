جيتاك تستعرض الجيل الجديد من الأجهزة شديدة التحمل في جيتكس جلوبال 2021

المصدر: دبي - البيان

تعتزم شركة جيتاك لحلول الحوسبة، تقديم منتجاتها من الجيل المقبل خلال معرض جيتكس جلوبال 2021 حيث سيتمكن الزوار من التعرف على تقنيات «جيتاك» شديدة التحمل في مختلف التطبيقات الصناعية 4.0 الرئيسية.

هذا وتم تصميم مجموعة منتجات جيتاك شديدة التحمل والرائدة للمختصين في قطاعات مثل السلامة العامة والتصنيع والخدمات والدفاع والنقل والموارد الطبيعية والنفط والغاز.

وستستعرض شركة جيتاك، في معرض جيتكس جلوبال، مجموعتها الكاملة من الحلول شديدة التحمل، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والبرامج والملحقات التي تناسب مجموعة واسعة من الأسواق.

وتدعم شركة جيتاك المؤسسات والشركات من مختلف الأحجام عبر كافة القطاعات وتوفر لها عدداً من الاختيارات الرقمية التي تساعدها على الانتقال بسلاسة إلى خططها الخاصة بتقنية المعلومات.

في هذا السياق، تحتاج تقنيات مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز / الافتراضي وشبكات الجيل الخامس إلى دعم حلول البرمجيات والأجهزة شديدة التحمل لتحسين العمليات بنجاح وخفض التكاليف والحفاظ على المنافسة في السوق العالمية.

ويتم تصنيع منتجات شركة «جيتاك» وفقاً لأكثر معايير شهادات الاختبار الدولية صرامة، وهي مصممة للعمل في البيئات القاسية والأجواء العاصفة ودرجات الحرارة القصوى وخلال هبوب الرياح المغبرة. ويمكن تنظيف أجهزة جيتاك بانتظام لتعقيم الأجهزة وتسهيل استخدامها من قبل إخصائيي الرعاية الصحية.

وقال جيري هوانغ، مدير أول - تطوير السوق العالمية في شركة جيتاك: «في ظل استمرار التحولات الرقمية في قطاعات مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والتصنيع في كافة أنحاء الشرق الأوسط، فإن كفاءة عمل الأجهزة مهم للغاية في مختلف جوانب الأعمال الصناعية أو أعمال الحفر أو المصفاة.

تعد مجموعة حلول ومنتجات الحوسبة شديدة التحمل التي توفرها شركة جيتاك مثالية في بيئات العمل الخطرة للقطاعات المهمة والحيوية، مما يتيح زيادة الإنتاجية والموثوقية واستمرارية الأعمال».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز