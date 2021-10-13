صندوق النقد: 30.7% نسبة الإيرادات الحكومية العامة بالدولة إلى ناتجها الإجمالي

المصدر: دبي - سيد صالح

توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة الإيرادات الحكومية العامة في الإمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة هذا العام 30.7% لتسجل بذلك ارتفاعاً مقارنة مع 27.5% في العام الماضي.

وأصدر الصندوق أمس تحديث أكتوبر 2021 من سلسلة تقاريره الدورية «المرصد المالي»، وصدر تقرير أمس بعنوان «تعزيز مصداقية الشؤون المالية العامة».

وتوقع التقرير أن تبلغ نسبة الإنفاق الحكومي العام في الإمارات هذا العام إلى ناتجها المحلي الإجمالي 31.3%، لتنخفض عن العام الماضي، حينما بلغت النسبة 33.1%، كما توقع أن تواصل هذه النسبة الانخفاض أيضاً خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 30.8%، ثم 30.4%، ثم 30%، ثم 29.5%، ثم 29%، في الأعوام من 2022 إلى 2026، على التوالي.

وتوقع التقرير أن تبلغ نسبة الموازنة الإجمالية الحكومية العامة في الإمارات إلى ناتجها المحلي الإجمالي خلال العام الجاري -0.5%، ثم ترتفع تدريجياً خلال السنوات الخمس المقبلة إلى -0.2%، ثم -0.1%، ثم 0.1%، ثم 0.3%، ثم 0.7%، على التوالي.

وفيما يخص الموازنة المبدئية الحكومية العامة، توقع صندوق النقد أن تبلغ نسبتها في الإمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة هذا العام 0.0%، ثم ترتفع تدريجياً خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 0.3%، ثم 0.6%، ثم 0.9%، ثم 1.3%، ثم 1.8%، على التوالي.

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