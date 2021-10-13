«موديز» تُثبّت تصنيف «ديوا» عند «Baa2» مع نظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: دبي- سيد صالح

ثبتت مؤسسة «موديز» تصنيفها الائتماني لهيئة مياه وكهرباء دبي «ديوا» عند «Baa2»، مع نظرة مستقبلية مستقرة وفقاً لتقرير أصدرته أمس موضحةً أن التنصنيف يعكس الروابط الائتمانية بين «ديوا» وحكومة دبي.

وذكر التقرير أن أسعار النفط المُشجعة وتحسن الآفاق فيما يتعلق بتعافي اقتصادي مُستدام من التداعيات الناجمة عن تفشي «كوفيد 19» سيعملان بصفة خاصة على تعزيز البيئة التشغيلية في دبي، من دعم الموارد المالية لحكومة الإمارة والحد من مخاطر التراجع في ملف «ديوا» الائتماني.

وأوضح التقرير أن «ديوا» تواصل الاستفادة من قوة ملفات الأعمال التجارية وأيضاً الملفات المالية في دبي، بالإضافة إلى ما تتمتع به الإمارة من إطار عمل تنظيمي مُستقر وداعم للأعمال.

وأضاف أن «ديوا» تحظى بمكانة سوقية مُهيمِنة في قطاعات الكهرباء والمياه بدبي، كما تمتلك قاعدة أصول قوية، فضلاً عن هامش احتياطي مُرتفع بلغت نسبته العام الماضي 36% متوقعاً تعافى أداء «ديوا» التشغيلي على مدار 2021 نتيجة لزيادة استهلاك الكهرباء والمياه في دبي فضلاً عن انتهاء سريان التخفيض الشامل بنسبة 10% على فواتير استهلاك الكهرباء والمياه المُستحقة على الشركات، والتي طبقتها حكومة دبي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020 ضمن حزمة المحفزات التي أعلنت عنها لدعم اقتصاد الإمارة في مواجهة تداعيات الجائحة، إلا أن سريان هذا التخفيض انتهى مع مطلع 2021.

وتطرقت «موديز» إلى السيولة لدى «ديوا»، فوصفتها بأنها ممُتازة، وتوقع أن تُحقق «ديوا» تدفقات نقدية تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 11.3 مليار درهم من عملياتها على مدار الــ 12 شهراً المُقبلة.

وأضافت أن هذا المبلغ المُتوقّع بالإضافة إلى 7.2 مليارات درهم في صورة مبالغ نقدية أو ما يُعادلها في 30 يونيو 2021 و2 مليار درهم في صورة تسهيل ائتماني غير مسحوب سيحل أجل استحقاقه عام 2022، سيكون كافياً لتغطية احتياجات الإنفاق الرأسمالي لدى «ديوا» والتي تُقدّر بنحو 13 مليار درهم، الديون المُستحقّة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 3.2 مليارات درهم وأرباح الأسهم العادية والتي تُقدّر قيمتها بنحو 1.5 مليار درهم.

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