«الإمارات دبي الوطني» و«ضمان» و«فيزا» يتصدرون إدراك المستهلكين بالإمارات

المصدر: دبي- سيد صالح

تصدر «بنك الإمارات دبي الوطني»، والشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، و«فيزا» التصنيفات الفرعية الثلاثة، ضمن مؤشر «تصنيفات مخروط الشراء لخدمات التمويل» لعام 2021، في الإمارات، الصادر أمس من شركة «يوغوف» البريطانية لأبحاث السوق.

وتعتمد فكرة التصنيفات على رصد أبرز الشركات والعلامات التجارية المُتخصصة في الخدمات المالية، التي نالت أعلى إدراك إيجابي من جانب المستهلكين في الإمارات على مدار عام 2021.

ورصدت «يوغوف» الشركات والعلامات التي نجحت في تحويل المستهلكين بالإمارات من مستهلكين عاديين إلى أشخاص يضعون هذه الشركات والعلامات في اعتبارهم.

واستندت «يوغوف» في ترتيب الشركات والعلامات إلى نموذج «مخروط الشراء»، وهو نموذج تسويقي يتتبع رحلة المُستهلك في شراءه لسلعة أو خدمة ما، بدءاً من إدراكه لوجوده، مروراً بتكوين فكرة إيجابية عنها في ذهنها، وانتهاء بقرار شراءها.

واختارت «يوغوف» 10 شركات على صدارة كل تصنيف ضمن ثلاثة تصنيفات فرعية للخدمات المالية، وهي الخدمات المصرفية للأفراد، التأمين، والخدمات المالية المُتعلقة بالتحويلات إلى الخارج وسداد المصروفات، وذلك من واقع نتائج استبيان أجرته لعينة من المُستهلكين بالإمارات على مدار عام كامل، بدأ من تاريخ الأول من سبتمبر 2020، وحتى الــ 31 من أغسطس، 2021.

وكانت صدارة فئة الخدمات المصرفية للأفراد من نصيب «الإمارات دبي الوطني»، الذي حصل على رصيد بلغ 40.5 درجة، حيث يعد البنك الشريك المُتميز لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، وأضافت: إن إطلاق الحساب المصرفي الذي يحمل اسم المعرض، والمُخصّص من جانب البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيعزز رصيد البنك لدى المُستهلكين خلال العام المُقبل.

وجاء «أبوظبي التجاري» في المركز الثاني برصيد 30.4 درجة، فيما حل «دبي الإسلامي» ثالثاً برصيد 27 درجة.

وتصدرت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، والتي تُعد أكبر علامة إماراتية في التأمين الصحي، فئة شركات التأمين برصيد 27.3 درجة، فيما نالت «التعاونية للتأمين» السعودية المركز الثاني برصيد 24.5 درجة، وجاءت شركة «فريندز بروفيدنت إنترناشيونال» في المركز الثالث برصيد 23 درجة، وفي فئة الخدمات المالية، تصدرت «فيزا» العالمية لتقنيات المدفوعات برصيد 48.6 درجة، وحلت «الأنصاري للصرافة» ثانية برصيد 48 درجة، و«ماستر كارد» ثالثة برصيد 45.7 درجة.

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