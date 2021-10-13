«دبـي للسيليكون» تطلق برنامجاً لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في جيتكس

المصدر: دبي - البيان

تطلق سلطة واحة دبـي للسيليكون خلال مشاركتها في نسخة هذا العام من فعالية «جيتكس نجوم المستقبل، الذي يعد واحدة من أكبر الفعاليات المخصصة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، برنامجاً هو الأول من نوعه في المنطقة لدعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة في المراحل التأسيسية.

وتعلن الواحة عن البرنامج الجديد خلال مشاركتها في الحدث الدولي عبر مركز دبـي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط والمملوك بالكامل من قبل سلطة واحة دبـي للسيليكون، احتفاءً بثقافة ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع الناشئة وتحويل الأفكار المبتكرة إلى واقع، في ظل التغيرات الجذرية الحاصلة عالمياً في أنماط العمل وصعود قطاعات الاقتصاد الجديد في عالم ما بعد الجائحة.

وتستقبل منصة مركز»ديتك«زوار»جيتكس 2021«ضمن الجناح رقم Z6-515 في قاعة زعبيل 06 بمركز دبـي التجاري العالمي، حيث يطلع جمهور المعرض على أبرز مزايا مركز دبـي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، الأكبر من نوعه للتكنولوجيا ومساحات العمل المشتركة في الشرق الأوسط، ويتعرّف على قائمة تضم أكثر من 1000 شركة ناشئة يضمها المركز من 75 دولة.

وستوفر واحة دبـي للسيليكون مساحات مجانية على جناحها لثماني شركات ناشئة من مركز»ديتك«لاستعراض حلولها وتقنياتها المبتكرة، إضافة إلى مشاركة قصص نجاحاتها انطلاقاً من مركز»ديتك«. كما سيستعرض عدد من طلبة جامعة روتشستر للتكنولوجيا – دبـي، التي تتخذ من واحة دبـي للسيليكون مقراً لحرمها الذكي الجديد، نموذج أولي تم تطويره من قبل أحد طلبة الجامعة لتوفير التدريب اللازم للأشخاص الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ومساعدتهم على التركيز بشكل أفضل. وتأتي إتاحة الواحة مشاركة طلبة الجامعة في جناحها في إطار حرصها على تحفيز الطلبة على الابتكار تماشياً مع استراتيجية دبـي للمناطق الجامعية الحرة وتحقيقاً لأهداف البند السادس من وثيقة الخمسين بتحويل الجامعات الوطنية والخاصة إلى مناطق اقتصادية وإبداعية حرة تشجع الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال.

وقال هانس كريستنسن، نائب رئيس - مركز دبـي التكنولوجي لريادة الأعمال»ديتك«: سيتم الإعلان في»جيتكس 2021«عن برنامج نوعي هو الأول من نوعه في المنطقة لتمكين رواد الأعمال والمشاريع الناشئة في المراحل المبكرة للاستفادة من هذه المنصة الدولية التكنولوجية الأكبر على مستوى المنطقة، والوصول إلى الشريحة الأكبر من رواد الأعمال المبتكرين من أصحاب الأفكار والمشاريع الناشئة الواعدة.

وقال الدكتور سليم سعيدي، أستاذ الهندسة الصناعية والمشرف على مسار ريادة الأعمال في جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبـي: من خلال التعاون المكثف في عدد من التخصصات المختلفة، يهدف مختبر الهندسة العصبية إلى الاستفادة من التطورات البحثية في علوم الأعصاب والروبوتات والكمبيوتر والعلوم الإدراكية والهندسة لتعزيز فهمنا لكيفية عمل عقل الإنسان وتطوير التطبيقات لتعزيز القدرات البشرية من خلال التكامل بين التكنولوجيا والعنصر البشري.

ويقدم»ديتك«لزوار»جيتكس 2021«حزمة حلول متكاملة لرواد الأعمال في مختلف قطاعات التكنولوجيا والرقمنة والتي تساعدهم على تأسيس الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من التسهيلات والحلول الميسرّة التي يوفرها. كما سيقدم المركز مكتباً مرناً وتأسيس شركة ناشئة لفترة عام مجاناً لأحد المتقدمين بطلب للانضمام إلى مركز»ديتك" خلال فترة المعرض.

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