«الإمارات العالمية للألمنيوم» تستعرض نجاحاتها في التقرير السنوي الرابع للاستدامة

المصدر: أبوظبي- البيان

أصدرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تقريرها السنوي الرابع للاستدامة. ويستعرض التقرير بالتفصيل الأداء البيئي والاجتماعي للشركة ونظام الحوكمة لعام 2020 في مواقعها في الإمارات وغينيا.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «الألمنيوم هو مكون أساسي لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات، كما أن صناعة الألمنيوم مع مراعاة معايير الاستدامة تحظى بأهمية كبيرة. هدفنا في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم هو الالتزام بمبادئ الاستدامة في كل ما نقوم به. ويستعرض تقرير الاستدامة نجاحاتنا والمجالات التي يمكننا تحسين أدائنا فيها، لا سيما خلال السنة الماضية التي كانت مختلفة، وأعتقد أن ما عشناه معاً على مستوى العالم في ظل جائحة كوفيد 19 يدفعنا إلى مضاعفة جهود التعاون المشترك للتعامل مع التحديات العالمية الأخرى التي نواجهها».

وحققت الشركة في العام 2020 أداءً استثنائياً في مستويات السلامة، بحيث لم تشهد الشركة أية إصابات أدت إلى التغيّب عن العمل. وتحسّن معدل تكرار الحوادث الإجمالي القابل للتسجيل من الشركة، وهو المقياس الأوسع لأداء السلامة في مكان العمل، بأكثر من 23 % في دولة الإمارات مقارنة بأرقام 2019، وانخفض المعدل في غينيا بنسبة 75 % تقريباً مقارنة بمتوسط قطاع التعدين.

ورغم انخفاض كثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الشركة (الانبعاثات لكل طن من الألمنيوم الناتج) بمعدل يتجاوز 39 % عن المتوسط العالمي لقطاع الألمنيوم، إلا أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المطلقة ارتفعت قليلاً في 2020، بعد التشغيل الكامل لمصفاة الطويلة للألومينا لأول مرة هذه السنة، إلى جانب بعض الانقطاعات المؤقتة والمفاجئة المرتبطة بإنتاج الطاقة والطلب عليها.

وحققت الإمارات العالمية للألمنيوم تقدماً ملحوظاً خلال 2020 في تخفيض انبعاثاتها الكربونية، وأصبحت الإمارات الدولة الأولى على مستوى العالم التي تنتج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية في أوائل 2021 بفضل تضافر الجهود بين شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وهيئة كهرباء ومياه دبي. يفصّل تقرير الاستدامة لعام 2020 أيضاً استجابة الشركة لجائحة كوفيد-19، حيث نجحت الشركة مع نهاية عام 2020 في إجراء حوالي 80,000 فحص للموظفين والمقاولين.

وأُعدّ التقرير وفقاً لمعايير «مبادرة رعاية الألمنيوم»، وهي المقياس العالمي لتقديم تقارير الاستدامة في قطاع صناعة الألمنيوم. ويتناول التقرير بالتفصيل التزام شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وأدائها، باعتبارها واحدة من أبرز الشركات الصناعية الكبرى، من أجل تأمين مستقبل أكثر استدامة للعالم. ومبادرة رعاية الألمنيوم هي منظمة عالمية تجمع تحت مظلتها شركات صناعة الألمنيوم والمستخدمين وأصحاب المصلحة في صناعة الألمنيوم، وتهدف إلى ترسيخ تطبيق أفضل الممارسات في إنتاج الألمنيوم واستخدامه.

وأصبحت الإمارات العالمية للألمنيوم عام 2017 الشركة الاولى في منطقة الشرق الأوسط تنضم إلى مبادرة رعاية الألمنيوم، وأول شركة تحصل على شهادة معايير الأداء عن موقع الطويلة عام 2019، في حين حصلت الشركة في أوائل السنة الجارية على شهادة مبادرة رعاية الألمنيوم عن موقعها في جبل علي.

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