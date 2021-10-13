اتفاقية تعاون بين الجامعة الأمريكية بالإمارات ومحاكم مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - البيان

وقعت الجامعة الأمريكية في الإمارات، اتفاقية تفاهم مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، للتعاون بين الطرفين في إطار تعزيز المصالح والأهداف الاستراتيجية المشتركة.

يأتي ذلك ضمن اهتمام الجامعة بتخريج دفعات من طلاب كلية القانون، يكون لديهم أفضل الممارسات القانونية والقضائية، بهدف كسب خبرات من كيانٍ قانونيِّ له ثقله وخبرته في الإمارات والعالم، ممثلةً في محاكم مركز دبي المالي العالمي.

وقع الاتفاق من جانب الجامعة الأمريكية في الإمارات الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة، فيما وقعها القاضي عمر المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي ممثلاً عن المحاكم. حضر التوقيع البروفسور ويليام كورنويل النائب الأعلى لرئيس الجامعة، والدكتور عامر غسان فاخـوري عميد كلية القانون من قبل الجامعة، والقاضي علي المدحاني رئيس العلاقات الدولية للشؤون القضائية في محاكم مركز دبي المالي العالمي، وآمنة العويس المسجل العام محاكم مركز دبي المالي العالمي، وأحمد الكمالي مدير العلاقات الحكومية والدولية ومكتب رئيس المحاكم.

وقال الدكتور مثنى غني عبد الرزاق، إن الاتفاقية تأتي في سياق اهتمام الجامعة الأمريكية بالإمارات، عبر كلية القانون، بإعداد جيلٍ قادمٍ من الطلاب لديها، يكون على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، من خلال تأهيلهم وتطوير إمكاناتهم، بما ينعكس على مسيرتهم المهنية ومجتمع القانون بشكل عام.

واتفق الطرفان على التشاور وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحث المبادرات الراميةِ إلى بناء وتوطيد علاقاتٍ متينةٍ بين الجامعة الأمريكية بالإمارات، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، والسعي نحو الاستفادة قدر المستطاع من جهود المحاكم في دعم مبادرات التدريب والتطوير القانوني لطلبة كلية القانون في الجامعة.

وأكدت الاتفاقية على تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي القانوني بين الطرفين، بعقد ندوات قانونية وقضائية مشتركة تسهم في إيجاد بيئة قانونية واعية، إضافة إلى استضافة قضاة المحكمة للطلاب والمحاضرين ودعمهم من خلال طرح مناقشات قضايا سابقة، محلية أو دولية، مع تعاون الطرفين في تشجيع الطلبات المقدمة من طلاب الجامعة الأمريكية في الإمارات فيما يتعلق ببرامج الإعارة والتدريب في محاكم مركز دبي المالي.

وأكد الدكتور مثنى غني عبد الرزاق أنه تم الاتفاق على نشر الثقافة القضائية وصقل المهارات القانونية وإثراء المعلومات والمفاهيم حول إجراءات المحاكم لدى طلاب كلية القانون في الجامعة، مما يعزز من عملية إعدادهم للمجال القانوني كمهنة، ويصبحون متمرسين في الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة بدولة الإمارات. وبموجب الاتفاقية، سيتم أفضل التطبيقات القانونية للطلبة، بدمج المعارف النظرية والتجارب العملية وتسهيل طلبات المحاكمات الصورية (للأغراض الأكاديمية) وحضور الطلاب الجلسات المباشرة للاطلاع على الأساليب المُثلى لمسارات التقاضي وطبيعة عمل المحاكم، بما يحقق أهداف الجامعة في تخريج جيل قانوني متمكن قادر على مواكبة التحديات القانونية، بالتشارك محاكم مركز دبي، كأحد أهم المراكز والهيئات القانونية دولياً.

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