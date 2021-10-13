مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تستعرض خدماتها وتطبيقاتها في أسبوع «جيتكس»

المصدر: دبي- البيان

تشارك مؤسسة محمد بن راشد للاسكان في الدورة الـ 41 لأسبوع «جيتكس» للتقنية، الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي من 17 إلى 21 أكتوبر 2021، حيث ستستعرض خدماتها الرئيسية، التي من أهمها: تطبيق إسكان بنسخته المُحدثة والموقع الإلكتروني.

وقال محمد حميد المري مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية والدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان: يعد معرض «جيتكس» من أبرز المعارض العالمية في مجال التقنيات المتقدمة والمتطورة في مختلف المجالات، حيث تشارك المؤسسة سنوياً من خلال منصتها في المعرض بأبرز المشاريع والتقنيات الحديثة، التي تجسد مفاهيم واستراتيجيات التحول الرقمي، ويعتبر هذا الحدث فرصة حقيقية لاستعراض أبرز الخدمات والمبادرات، وتسليط الضوء على مكانة إمارة دبي كونها مركزاً ريادياً للتحول الرقمي في المنطقة.

وقال طلال آل علي مدير إدارة الخدمات الذكية بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن المؤسسة ستعرض في منصتها النسخة المحدثة من تطبيق «إسكان» الجديد وتصميمه العصري، وفقاً لأفضل المعايير على منصتي أندرويد و، iOs، مشيراً إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على تطوير خدماتها الذكية.

وتطرق إلى أهم المميزات الرئيسية الجديدة الخاصة بالتطبيق، والتي تشمل، إعادة تصميم واجهة التطبيق بالكامل، لتقديم تجربة مميزة وسهلة للمتعامل، والتقديم على الخدمات الإسكانية الرئيسية والتكميلية، وتعزيز تسهيل تقديم الطلب الإسكاني، والتقليل من عدد الخطوات لإكمال التقديم على الطلب، فضلاً عن استعراض خدمات المتعامل المفضلة وبيانات الاستمارات الإسكانية وطلبات الصيانة ضمن لوحة المعلومات الرئيسية. ولفت إلى أنه تم تخصيص جزء كامل من التطبيق لتقديم تسهيلات لأصحاب الهمم، وتعريفهم بخدمات المؤسسة المقدمة لهم بحسب فئات الإعاقة.

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