عقد نهائيات مسابقة تاي للنساء في إطار فعاليات جيتكس 2021

المصدر: دبي- البيان

دخلت تاي العالمية، وفرعها المحلي تاي دبي، في شراكة استراتيجية رائدة مع جيتكس، لاستضافة نهائيات مسابقة تاي 2021 العالمية للنساء، المبادرة المكرسة لتمكين سيدات الأعمال، ومساعدتهن على تحقيق إمكاناتهن الكاملة.

وسيرحب جيتكس جلوبال 2021، بالمتسابقات النهائيات من مختلف فروع تاي، للحصول على فرصة للفوز بجوائز قيمة، بما في ذلك جوائز نقدية تصل إلى 100,000 دولار، بالإضافة إلى تلقي الدعم من نخبة من أبرز الموجهين والمستثمرين. ومع أكثر من 100 طلب تم استلامها من الشركات الناشئة الإقليمية، من مختلف مناطق العالم العربي - الإمارات ومصر والبحرين والأردن ولبنان وعمان والمملكة العربية السعودية وغيرها - تهدف تاي للنساء، لتزويد رائدات الأعمال الناشئات في المنطقة والأسواق الأخرى، بمنصة للتعاون، وعرض إمكانات شركاتهن.

وتلقت مسابقة تاي العالمية للنساء، برعاية تاي دبي، طلبات من 37 فرعاً مشاركاً من جميع أنحاء العالم، ومناطق أخرى في العالم العربي. وكنتيجة لنتائج المسابقات المحلية، ستسافر 40 فائزة إلى دبي، للمشاركة في نهائيات المسابقة، التي تغطي صناعات متعددة.

وتحتفي جوائز تاي العالمية للنساء، في عامها الثاني، بإنجازات رائدات الأعمال في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن حجم شركاتهن، مركزها، اهتماماتها، مكانتها أو خلفيتها، كما تسلط المبادرة الضوء على الشركات التي أسستها سيدات الأعمال من جميع أنحاء العالم، لتقدير الإنجازات النسوية في على أوسع نطاق. وتم تنظيم ثلاث ورش عمل تعليمية، أربع أمسيات حوارية مفتوحة، 10 جلسات بقيادة خبراء التسريع من 159 شركة ناشئة، وسبع جلسات ضمن سلسلة «تواصل»، مع نخبة من أبرز المتحدثين. كما نظمت تاي دبي أكثر من 30 جلسة تثقيفية.

ووفقاً لتقرير ماكنزي أند كومباني، حول مشاركة النساء في مجال الأعمال، تبلغ القيمة الإجمالية لأكثر من 23,000 شركة تديرها نساء إماراتيات، حوالي 45-50 مليار دولار. علاوة على ذلك، تشير أحدث الإحصاءات، إلى أن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ستضيف ما يقدر بنحو 2.7 تريليون دولار إلى اقتصاد المنطقة بحلول عام 2025. ويواصل فرع تاي دبي، للعام الثاني على التوالي، بالتوسع مع خمس شركات منافسة مؤهلة للتصفيات النهائية من مختلف مناطق العالم العربي. في أغسطس 2021، تم اختيار الشركات المرشحة لنهائيات مسابقة تاي العالمية 2021، وهي:

• من الإمارات: شيك يور بلانتس – منتجات استهلاكية / أغذية

• من مصر: فريش سورس – التكنولوجيا الزراعية

• من الأردن / لبنان: فيا-في – السفر / السياحة / التكنولوجيا

• من السعودية: آي ميموري – الطب / التكنولوجيا

• من فلسطين: أمل - البناء / التكنولوجيا

وستتاح الفرصة للمتباريات الخمس في النهائيات، لتقديم مفاهيم شركاتهن إلى لجنة تحكيم مستقلة، مكونة من نخبة من أبرز رواد الأعمال الناجحين، والمستثمرين وشركات متميزة وسيدات أعمال من أعلى المراكز القيادية. كما ستتنافس المتباريات في الفعاليات النهائية، خلال أسبوع جيتكس.

وقالت شميما بارفين وأناستاسيا جولوفاتنكو: نتقدم بالتهنئة لجميع متأهلات التصفيات النهائية في المسابقة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونود أن نشيد بأهمية دورهن كمصدر إلهام وتحفيز لكل امرأة تطمح بتأسيس شركة جديدة، أو إطلاق فكرة مبتكرة. كما نتمنى التوفيق لجميع المشاركات، للفوز بمسابقة تاي العالمية للنساء. هناك أدلة كثيرة وبراهين تشير إلى أن المشاركة في تاي للنساء، تساعد على وصول رائدات الأعمال إلى التمويل المرغوب، وزيادة فرص التواصل، وإبراز إمكانات شركاتهن على الصعيد العالمي.

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