اقتصادية دبي تستقبل 753 شكوى من المكالمات المزعجة في 5 أشهر

المصدر: دبي- البيان

تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي 753 شكوى لمكالمات ترويجية عشوائية غير المرغوب فيها مقدمة من قبل المستهلكين، خلال خمسة أشهر منذ إطلاق الخدمة الذكية على dnd.ded.ae، لضمان الحد من هذه الظاهرة بشكل فوري وسلس، وعدم إزعاج المستهلكين بالاتصالات الترويجية المزعجة، التي قد تصلهم من شركات تحاول عرض منتجاتها وخدماتها أو عبر شركات تسويق وسيطة، تقوم بالتسويق نيابة عن الشركات المزودة للخدمات.

وبمجرد تلقي الشكاوى، يتم التأكد من مصدرها إذا كانت ترجع إلى شركة مقرها إمارة دبي أو شركة وسيطة، ثم يتم التواصل معها لحذف رقم المشتكي من قواعد بيانات أرقام الهواتف، التي تستخدم للمكالمات الترويجية، ويتم تصعيد الإجراءات بحق الشركة حسب القوانين والإجراءات المعمول بها باقتصادية دبي في حال عدم الالتزام.

وحثت اقتصادية دبي مجتمع الأعمال وخصوصاً المنشآت التجارية التي تركز على الاتصالات كونها أسلوباً أساسياً لتسويق خدماتهم ومنتجاتهم بتطويرها بطريقة غير مزعجة للجمهور، والحرص على عدم التسبب بإزعاجهم، لتفادي الحصول على أي غرامات في حال تكرار مثل هذه المكالمات للمستهلك نفسه، حيث إن الشركات ملزمة باحترام خصوصية المستهلكين.

ونوهت اقتصادية دبي بأن الخدمة لا تشمل الشكاوى على الأرقام الخاصة بالأفراد، وتدعو مختلف فئات الجمهور بالإبلاغ عن المكالمات الترويجية العشوائية عن طريق البوابة الإلكترونية dnd.ded.ae، كما يمكن الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر أبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على الرقم 600545555.

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