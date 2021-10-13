المالية المركزية بالشارقة تنظم ورشتين تعريفيتين بالدورة الخامسة لجائزة الأداء المالي المتميّز

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، مؤخراً، ورشتين جديدتين في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة والمنطقة الشرقية للإمارة، حول الدورة الخامسة لجائزة الأداء المالي المتميّز 2021، والتي يتواصل الترشّح لها حتى يوم 23 ديسمبر، وسيتم الإعلان عن الفائزين بها بداية 2022.

قدّم الورشتين ناصر كشواني، الأمين العام لجائزة الأداء المالي المتميّز، وحسن باشا، مدير مكتب دعم القرار في دائرة المالية المركزية بالشارقة، وهدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في الدائرة، وحضرهما عدد كبير من قيادات الإدارات والأقسام المالية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والجهات والمؤسسات والدوائر التابعة لحكومة الشارقة في المنطقة الشرقية.

وأكد ناصر كشواني، أن الجائزة التي جاء إطلاقها وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تهدف إلى تكريم الجهات الحكومية المتميّزة مالياً والأفراد العاملين في القطاع المالي الحكومي تقديراً لجهودهم في دعم خطط الحكومة الرشيدة من خلال تعزيز مستوى الكفاءة في إدارة الموارد وحفظ المال العام، وبما يسهم في تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة لتعزيز التنمية والازدهار في إمارة الشارقة.

وأشارت هدى الياسي إلى أن جائزة الأداء المالي المتميّز تسهم في تحقيق رؤية واستراتيجية دائرة المالية المركزية بالشارقة الرامية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين مستوى الأداء المالي، وتطوير المنظومة المالية لتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، إلى جانب الإدارة الفاعلة للدين العام لتحسين التصنيف الائتماني للإمارة، وتطوير منظومة المهارات والقدرات للموظفين في الدائرة، بالإضافة إلى تطوير إطار عام للسياسة المالية للإمارة لمواصلة النمو الاقتصادي المستدام.



17 فئة

وتتضمن الجائزة في دورتها الخامسة 17 فئة، ضمن 3 مستويات: الفئات المؤسسية المتميّزة، والمشاريع المتميّزة، والفئات الفردية المتميّزة، وهناك ثماني فئات ضمن الفئات المؤسسة المتميّزة، تمنح للجهة الرائدة في تطبيق معايير كل من الأداء المالي، والموازنات، والحسابات، والمشتريات، والإيرادات، والتدقيق والرقابة المالية، وفي مجال المشاريع المتميّزة، هناك فئتان هما: مشاريع ترشيد النفقات، ومشاريع الابتكار المالي.

وتشمل الفئات الفردية: فئة المدير المالي المتميّز ومدير الإدارة المالي الإشرافي المتميّز (مديري الإدارات المالية في دائرة المالية المركزية فقط)، ورئيس القسم المالي المتميّز ورئيس القسم المالي الإشرافي (رؤساء الأقسام المالية في دائرة المالية المركزية فقط)، إضافة إلى فئة محلل الموازنات المتميّز، والمحاسب المتميّز، وضابط المشتريات المتميّز، والمدقق المالي المتميّز، والموظف المالي الشامل المتميّز، والموظف المالي الجديد المتميّز، والموظف ذو الخدمة المتميّزة لأكثر من 25 عاماً.

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