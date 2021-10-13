غرفة أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع نادي الأعمال الإماراتي الصربي

المصدر: دبي - البيان

وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اتفاقية تعاون مشترك مع نادي الأعمال الإماراتي الصربي، وذلك في مقر مكتبها التمثيلي المشارك في فعاليات المعرض العالمي إكسبو 2020 في دبي.

وقع الاتفاقية محمد المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، وسانيا ردلوفوكي، المدير التنفيذي للنادي. ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من إدراك الجانبين لأهمية تعزيز وتوثيق علاقات التعاون المتبادل وتطويرها من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أعضائهما، وتقديم كل ما يخدم بيئة الأعمال الداعمة لهما كنظــام عالمــــي للشراكـة الإيجابية ونقل الخبـرات وأفضل الممارسات والاستثمارات والشراكات المتبادلة.

وأكد محمد المهيري اهتمام مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي بتعزيز وتطوير العلاقات التجارية مع صربيا، داعياً إلى أهمية الاستفادة من الفرص المجدية لتعزيز مستويات التجارة بين الجانبين، والارتقاء بها، ولافتاً إلى أن إمارة أبوظبي تشكل نقطة مثالية لتأسيس الأعمال والتجارة والاستثمار في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك في ضوء ما تتميز به من بنية تحتية متقدمة ومنظومة تشريعية وبيئة استثمارية متميزة ما يتيح لقطاع الأعمال في صربيا فرصة تنويع تجارته الخارجية والدخول إلى الأسواق الآسيوية سريعة النمو، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في صربيا.

من جانبها، أشادت سانيا ردلوفوكي بأهمية توقيع اتفاقية التعاون المشترك مع غرفة أبوظبي، مؤكدة أن هناك مجالات وفرصاً عديدة لتعزيز الاستثمار بما يعود بالمنفعة المشتركة على شعبي البلدين الصديقين. مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية ستكون لها نتائج إيجابية مباشرة في توطيد ودعم التعاون الاقتصادي.

وتغطي بنود الاتفاقية العديد من الأنشطة منها التعاون في إجراء دراسات اقتصادية حول الأسواق الثنائية لدى بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي وجمهورية صربيا الصديقة، لا سيما مع وجود استثمارات إماراتية ضخمة في أهم القطاعات الاقتصادية الصربية ومنها الزراعة والطاقة والسياحة وغيرها.

كما تتناول التعريف بفرص الاستثمار وآفاق النمو والشراكات التي يمكن أن تشكل أساساً لتعاون المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين، بالإضافة إلى التنسيق المتكامل في تنظيم المعارض التجارية وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية وتنظيم منتديات أعمال مشتركة، كذلك التعاون في مجالي ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز