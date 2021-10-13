«بلووم القابضة» تعيّن المقاول الرئيسي لمشروع الضي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة بلووم القابضة، تعيين شركة الإمارات المساندة مالتورو مقاولاً رئيسياً لمشروع الضي، حيث تحرز عمليات البناء تقدماً ملحوظاً مع إنجاز أعمال الأساسات والأعمال الإنشائية التمهيدية. وستقوم شركة الإمارات المساندة مالتورو ببناء وحدات التاونهاوس في مشروع الضي، والتي تتسم بتصاميم مستوحاة من التصميم العمراني في منطقة البحر المتوسط، وتشطيبات عصرية فاخرة.

ومشروع الضي جزء من مشروع حدائق بلووم في أبوظبي، ويقع على كورنيش القرم الشرقي في مدينة أبوظبي، على مقربة من المعالم والوجهات الرئيسية، بما في ذلك منتزه خليفة ومدينة زايد الرياضية وجامع الشيخ زايد الكبير. وتم تصميمه ليشكل مجمعاً سكنياً حصرياً في موقع مميز، يوفر منازل للسكان، وفرصة استثمارية للمستثمرين الإماراتيين.

ومن المقرر استكمال المشروع خلال الربع الثالث من عام 2023، وسيضيف الضي 181 وحدة تاونهاوس تتألف من غرفتين وثلاث وأربع وخمس غرف نوم إلى جانب مجموعة الفلل والتاونهاوس الموجودة في حدائق بلووم والتي تضم 457 وحدة.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: تعيين شركة الإمارات المساندة مالتورو خطوة بارزة ضمن خطة إنجازاتنا للعام 2021. ونحن نلتزم في بلووم القابضة باختيار الشركاء المثاليين للانضمام إلى رحلتنا ومشاركة أهدافنا الرامية إلى تقديم ما يحتاجه السوق من وحدات سكنية في بيئة تجمع بين ريادة التصميم ومعايير الجودة بأسعار مناسبة".

وقال محمد سليمان المدير العام لشركة الإمارات المساندة مالتورو: نحرص على تنفيذ كل مشروع من مشاريعنا وفقاً لمعايير عالية، ونحن على ثقة من أننا سوف نقدم الأفضل لمشروع الضي لنساهم في تعزيز مكانة بلووم القابضة في الدولة.

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