«صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط» بين الـ50 الأفضل عالمياً

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «الواحة كابيتال» تصنيف «صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بين أفضل 50 صندوق تحوط في العالم؛ حيث كان صندوق التحوط الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المدرج في التصنيف.

ومنذ إطلاقه في 2014؛ حقق «صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» عائداً تراكمياً بواقع 207,3% (كما في 30 سبتمبر 2021)، أي ما يعادل عائداً سنوياً قدره 15,6%. وفي عام 2020، حقق الصندوق عائداً بواقع 14,1% مقابل مؤشر «ستاندرد آند بورز» المركّب للأسواق العربية، والذي حقق عائداً بواقع 1,2%. ويستثمر الصندوق أساساً في 9 بلدان، بدءاً من المغرب ووصولاً إلى سلطنة عمان؛ واستفاد من فتح الأسواق الخليجية أمام المستثمرين الأجانب في السنوات الأخيرة.

ويأتي الاستبيان الخاص بصناديق التحوط لهذا العام، والذي نُشر في إطار تقرير الاستثمار العالمي، في إصداره السنوي الثامن عشر لتقييم صناديق التحوط العالمية؛ حيث أجراه بشكل مستقل المحلل المالي المخضرم والمقيم في نيويورك إريك أولفيلدر، وتعتبر الصناديق الخمسون، التي شملها الاستبيان هي الأفضل أداء، بمتوسط عمر قدره 14,5 سنة، أي نحو 3 أضعاف متوسط العمر المتوقع للصندوق النموذجي. وفي ما يتعلق بمنهجية التصنيف، يتطلب التقييم من مديري الصناديق تجاوز أدنى معدل مقبول لعائد الاستثمار خلال السنوات الثلاث الماضية. كما يحدد التقييم أفضل عائد متأخر لمدة 5 سنوات، لتسليط الضوء على المديرين القادرين على تحقيق عائدات مطلقة مستمرة مع احتواء المخاطر الهبوطية.

وقال أحمد المهيري، الرئيس التنفيذي لشركة «الواحة كابيتال»: أولويتنا في الواحة كابيتال هي بناء محافظ استثمارية متنوعة ومتوازنة تحقق دخلاً مستداماً وقيمة طويلة الأجل لمساهمينا ومستثمرينا، وقد أثبتت استراتيجيتنا الاستثمارية نجاحها على مدى السنوات الثماني الماضية، واليوم نفخر بأن يُكَرَّم هذا النجاح الذي جاء ثمرة جهود فريقنا المتميز من نخبة خبراء الاستثمار، وهذا الإنجاز يؤكد التزامنا المستمر بتعزيز مكانتنا شركة رائدة في إدارة الاستثمارات على مستوى الإمارات والمنطقة ككل.

وقال محمد الجمل، الرئيس التنفيذي للاستثمارات، قسم الأسواق العامة في شركة «الواحة كابيتال»، ومدير المحفظة الرئيسي في «صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: تأسس «صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» عام 2014 وفق نهج استثماري طويل الأجل، وهو الصندوق الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي اُختير ضمن التصنيف. أمضينا العقد الماضي، ونحن نستثمر بشكل استراتيجي في بناء منصة الواحة كابيتال لإدارة الأصول في الأسواق الناشئة من مقرنا في أبوظبي.

ويعتبر استبيان عام 2021 لأفضل 50 صندوق تحوط في العالم استبياناً مستقلاً، وتم إصدار النسخ الـسبعة عشر السابقة بتكليف من «ذا فايننشال تايمز»، و«بارونز»، و«ذا وول ستريت جورنال»، والعام الماضي من «سولت»، وتشمل صناديق التحوط الأخرى، التي شملها الاستبيان صندوق «تايجر جلوبال» للاستثمار (نيويورك)، و«إليمنت كابيتال»(نيويورك)، و«سيتاديل ويلنغتون»(شيكاغو)، وصندوق «دي إي شاو» المركّب (نيويورك).

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