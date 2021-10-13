شبكة «الجيل الخامس» من دو الأسرع في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، تسجيل شبكة الجيل الخامس الخاصة بها أعلى معدل لمتوسط السرعات على مستوى دولة الإمارات، بحسب نتائج الاختبارات التي أجرتها جهات مستقلة.

ويأتي هذا الإنجاز، ثمرة الجهود التي بذلتها دو خلال الفترة الماضية، والاستثمارات الضخمة التي ضختها لتطوير شبكة الجيل الخامس، والتأكد من تمتعها بمستوى عالٍ من الأداء والكفاءة، بما يضمن تسخير شبكة الجيل الخامس، وتوظيف الإمكانات التي تقدمها في سبيل دعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الدولة، وحصول العملاء على خدمات اتصال عالية الجودة. وتتوقع الشركة توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس، لتشمل 90 % من سكان الإمارات بنهاية 2021.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: تشكل تقنية الجيل الخامس، ركيزة أساسية لدعم تطور قطاع الاتصالات، ومختلف قطاعات الأعمال الأخرى، إضافة إلى دورها في تعزيز مكانة الدولة، عبر مختلف مؤشرات التنافسية العالمية. وفي الوقت الذين نعلن فيه هذه الإنجازات اللافتة، كلنا فخر بتأكيد التزامنا بالعمل على تلبية متطلبات عملائنا من الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية، من خلال تسخير الإمكانات التي تتمتع بها شبكة الجيل الخامس، الأسرع والأكثر كفاءة على مستوى الدولة، فضلاً عن المساهمة في تطوير البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات، بما يضمن حصول عملائنا على أفضل التجارب في عالم الاتصال. وسيسهم توسيع نطاق تغطية شبكتنا لتشمل 90 % من سكان الإمارات، في تمكين المزيد من الأفراد والشركات والقطاعات، من الاستفادة من القدرات والإمكانات التي تتمتع بها هذه التكنولوجيا.

ووفقاً لنتائج الاختبارات الأخيرة، التي أجرتها جهات مستقلة لقياس أداء وتغطية شبكة الجيل الخامس من دو، خلال الربع الثاني والثالث من العام الحالي، فقد سجلت شبكة دو، أعلى معدل متوسط سرعات للجيل الخامس على مستوى الإمارات.

وأضاف: «تواصل دو الالتزام برؤيتها المتمثلة في تعزيز الابتكار، عبر كافة خدماتها، ودفع التميز في الأعمال، والمساهمة بدور حيوي في تعزيز الرفاه والتقدم الاقتصادي والاجتماعي لسكان الإمارات ومجتمعات الأعمال. وأثمرت جهودنا التي بذلناها للارتقاء بكفاءة وأداء شبكتنا، عن تسجيل شبكة الجيل الخامس الخاصة بنا، أعلى معدل متوسط سرعات على مستوى الدولة، وهو ما يشكل دليلاً على التزامنا بتوفير أفضل تجارب الاتصال لعملائنا في جميع أنحاء الدولة. ونتطلع إلى مواصلة العمل بالوتيرة ذاتها من الزخم، لتوسيع نطاق تغطية الجيل الخامس، لتشمل جميع سكان الإمارات في المستقبل القريب.

وبفضل خارطة الطريق الشاملة للشركة، تمكنت دو، عبر حملتها الخاصة بنشر شبكة الجيل الخامس على شبكتنا «تجربتك دائماً استثنائية»، من بناء شبكة فائقة السرعة، وخالية من التأخير، الأمر الذي مكّن المستهلكين من الاستمتاع بتجارب وسائط متعددة متميزة في المنزل، ومنح مجتمع الأعمال تجارب اتصال أعلى جودة، لإنجاز المهام بشكل سلس، ووفّر لمحبي الألعاب تجارب أفضل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز