«الاتحاد لائتمان الصادرات» تحصل على العضوية الدائمة في «اتحاد بيرن» العالمي

المصدر: دبي - البيان

وافق اتحاد بيرن، وهو اتحاد عالمي يمثل صناعة ائتمان الصادرات العالمية وتأمين الاستثمار، على منح العضوية الدائمة لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لاتحاد بيرن الذي يعقد في بودابست بالمجر في الفترة ما بين 11- 15 أكتوبر.

ويمثل ذلك تتويجاً لجهود الاتحاد لائتمان الصادرات لتعاونها الدائم مع وكالات ائتمان الصادرات العالمية من خلال تبادل المعارف والخبرات في مجال إعادة التأمين والائتمان قصير الأجل واستراتيجيات الشراكة، وبفضل توظيفها للابتكار واستمرارها بدعم نمو الشركات الإماراتية المصدرة من خلال تقديم حلول حماية الائتمان والتمويل التجاري.

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «سعيد بالثقة التي حظينا بها من نظرائنا في اتحاد بيرن وأود أن أتقدم بالشكر لجميع وكالات ائتمان الصادرات التي صوتت لصالح شركة الاتحاد لائتمان الصادرات. كما أود أن أعبّر عن خالص امتناني لفريق عمل الشركة على مهنيتهم العالية وجهودهم المستمرة التي ساهمت في توالي إنجازات الشركة منذ بدء عملياتها في عام 2018. فخورون بحصولنا على العضوية الدائمة في اتحاد بيرن الذي يعد منصة فريدة للمشاركة في الحوارات العالمية والتعاون مع أصحاب العلاقة للحصول على معلومات متعمقة حول قطاعات الطاقة، وحماية الائتمان والتمويل التجاري، والتي ستسمح لنا بالاستمرار في تعزيز نمو وتقدم الشركات الإماراتية.»

وحتى سبتمبر 2021، أصدرت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ضمانات ائتمانية متجددة بقيمة 3.4 مليارات درهم (3 أضعاف القيمة في الفترة نفسها من العام الماضي)، أي ما يعادل حماية لتجارة إماراتية غير نفطية بقيمة 10 مليارات درهم (50٪ منها صادرات).

وفي عام 2019، انضمت الاتحاد لائتمان الصادرات لاتحاد بيرن كأصغر عضو مراقب والذي جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لاتحاد بيرن في سنغافورة، مما عزز جهودها والتزامها بالمساهمة في تسريع واستدامة التنويع الاقتصادي غير النفطي ونمو الشركات بدولة الإمارات. ومع حصول الشركة على العضوية الدائمة، ستتمكن من الوصول إلى شبكة واسعة من وكالات ائتمان الصادرات الرسمية المدعومة من الحكومات والمؤسسات المالية متعددة الأطراف وشركات حماية الائتمان الخاصة والبالغ عددها 80 عضواً دائماً، وعضواً مراقباً و3 مؤسسات ضيفة، من مختلف أنحاء العالم.

ويعد اتحاد بيرن منظمة غير ربحية تمثل صناعة ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار العالمية منذ عام 1934. ويقدم أعضاء اتحاد بيرن سنوياً حماية بقيمة 2.5 تريليون دولار ضد مخاطر عدم الدفع للمؤسسات المصرفية والمصدرين والمستثمرين، أي ما يعادل 13% من إجمالي تجارة البضائع عبر الحدود.

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