حكومة سانت بطرسبرغ في أسبوع جيتكس للتقنية 2021

المصدر: البيان

تنظم لجنة السياسة الصناعية والابتكار والتجارة في سانت بطرسبرغ جناحاً مشتركاً في المعرض الدولي الرائد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - أسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2021، الذي سيعقد في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2021 في دبي مركز التجارة العالمي (DWTC). ويقع جناح حكومة سانت بطرسبرغ في الجناح الأكثر زيارة - القاعة H2، الجناح H2-A025.

تعد صناعة تكنولوجيا المعلومات واحدة من أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد الروسي، بما في ذلك سانت بطرسبرغ. وأتاح تطوير الصناعة على أساس معاهد البحث إمكانية نمو مؤسسات عالية التقنية وذات توجه اجتماعي تساهم في ظهور كفاءات عالية التقنية وعلمية وتعليمية في سانت بطرسبرغ.

يبدأ برنامج الأعمال الخاص بالمعرض مع حفل افتتاح جناح سانت بطرسبرغ في 17 أكتوبر، وفي إطار المعرض سيكون هناك عرض تقديمي "الإمكانات الصناعية والابتكارية لسانت بطرسبرغ"، المقرر عقده في 18 أكتوبر، وفي إطار الحدث، ستتم مناقشة قضايا التعاون وآفاق تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في سانت بطرسبرغ.

خلال فترة المعرض بأكملها، سيتم تقديم العروض التقديمية للمشاركين في المعرض في جناح سانت بطرسبرغ. ستعرض شركات تكنولوجيا المعلومات في المدينة تطوراتها وأحدث الإنجازات العلمية.

من بين العارضين - GenesisBlock LLC - شركة تكامل أنظمة دولية ومطور لحلول التكنولوجيا المالية وأنظمة الدفع والمعالجة وأنظمة الفوترة وحلول البرمجيات للإسكان والخدمات المجتمعية وحلول blockchain والمواقع الإلكترونية والبوابات وتطبيقات الهاتف المحمول - Naxine JSC: مزود رائد نظم دعم الأعمال لمشغلي الاتصالات، منذ عام 1992، تم تطوير منتجات وخدمات عالية الأداء. - STATANLI TECHNOLOGIES LLC هي شركة تأسست على أساس مختبر دولي لتعلم الآلة وتقوم بتطوير الأنظمة والخدمات بناءً على خوارزميات التعلم الآلي وتحليل البيانات.

من بين عملاء الشركة أكبر الشركات في روسيا؛ - شركة المراسلة SIGMA (Media Technology LLC) - مزود المحتوى لخدمات الرسائل النصية والوسائط المتعددة A2P متعددة القنوات ؛ - JSC "Arcadia" - يطور برنامجًا مخصصًا للعملاء في جميع أنحاء العالم ، في فريق مكون من 650 متخصصًا لديهم معرفة بالتقنيات المختلفة والمجالات الدراسية ، بما في ذلك التعليم والأدوية والرعاية الصحية والنقل والترفيه.

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