محافظ مصرف الإمارات المركزي : الدرهم الإماراتي سيصبح عملة دولية

المصدر: البيان

أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي خلال فعاليات مؤتمر "مستقبل النظام المالي" المقام في "مركز دبي للمعارض" بإكسبو 2020 دبي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي أن المصرف المركزي سيعمل على أن يصبح الدرهم الإماراتي عملة دولية تستخدم على نطاق دولي واسع لإنجاز المدفوعات العالمية والمعاملات التجارية عبر الحدود .

وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي : طورنا خريطة طريق للعقود الخمس المقبلة تماشيا مع المبادئ العشرة لدولة الامارات تقوم على ثلاث ركائز:

1- تبني استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في قطاعي البنوك والتأمين

2- اعتماد الهوية الرقمية لتعزيز الشمول المالي وفسح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أهدافها

3- تطوير استراتيجية ونظام عمل النظام المالي المفتوح وتسهيل مشاركة البيانات بين الهيئات المالية وموزعي الخدمات.

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