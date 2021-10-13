القمة العالمية للحكومات توقع اتفاقية شراكة مع مجموعة "ايدج"

المصدر: hgfdhk

وقعت مؤسسة القمة العالمية للحكومات مذكرة تفاهم مع "ايدج"، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة الرائدة على مستوى المنطقة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز التعاون وتوسيع دائرة الشراكات الهادفة لتبادل المعرفة والأفكار المبتكرة، التوقع المذكرة معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وسعادة فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة "ايدج".

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن تعزيز الشراكات وتوسيع آفاق التعاون مع مختلف المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، يمثل داعماً أساسياً لترسيخ موقع القمة العالمية للحكومات منصة دولية لتصميم وصناعة المستقبل، ومشاركة المعرفة وتبادل الأفكار والابتكارات التي تحقق التنمية الشاملة للمجتمعات.

وقال إن اتفاقية الرعاية التي وقعتها القمة العالمية للحكومات ومجموعة "ايدج" ستسهم في تعزيز الجهود لبناء منظومة فرص جديدة في المجالات الحيوية، بما يضمن الارتقاء بمنظومة البحث العلمي في الدولة من خلال ابتكار حلول جديدة للتحديات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، والمؤسسات البحثية.

من جهته، قال سعادة فيصل البناي يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع القمة العالمية للحكومات في إطار التوجهات الاستراتيجية لمجموعة "ايدج".. لافتا إلى أن تعاون العقول ومشاركة المعرفة وتحقيق فهم متوازن للتحديات الحقيقية التي تواجهنا جميعا كأفراد ومجتمعات، سبيلنا نحو إحداث تغيير ملموس.

وأضاف ستسخّر "ايدج" هذه الشراكة في استكشاف الفرص الجديدة والقيّمة بهدف تعزيز مكانتنا الرائدة إقليمياً في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وترسيخ التقدم، والتفاعل مع الجهات المؤثرة. يأتي ذلك في إطار سعينا المتواصل إلى خلق حلول جديدة تحدث أثرا إيجابيا وطويل الأمد على الأمن العالمي. وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات نحو تعزيز الاستثمار في تقنيات المستقبل، نسعى كذلك إلى توفير بيئة مناسبة للابتكار والأمان والتصنيع الفائق لتحقيق هذا الهدف المنشود.

وتركز المذكرة مع مجموعة التكنولوجيا المتقدمة "ايدج"، على مشاركة أفضل الممارسات والتعاون العالمي في صناعة التكنولوجيا المتقدمة، وعقد الحوارات وإطلاق المبادرات والفعاليات التي تساهم في تبادل المعرفة وتوظيف فرص جديدة لرسم مستقبل أفضل.

الجدير بالذكر، أن مؤسسة القمة العالمية للحكومات التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، تشكل منصة عالمية رائدة لتبادل الأفكار حول مجالات تطوير العمل الحكومي، وتأثير الابتكارات على تعزيز التنمية، من خلال بناء شبكة واسعة النطاق تربط بين القادة والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وتستضيف مجموعة من الورش والجلسات والمبادرات لاستعراض أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في قيادة الحكومات، وتقديم حلول مبتكرة لاستباق التحديات.

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