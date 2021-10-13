المصدر: البيان

أكد حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي أثناء إلقائه الكلمة الافتتاحية للدورة السادسة للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال التي تنظمها غرفة دبي وإكسبو 2020 دبي وذلك في مركز دبي للمعارض تحت شعار "التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية" أن حجم التجارة غير النفطية لدبي مع إفريقيا 50 مليار دولار في 2020 بالرغم من تحديات الجائحة، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها حتى الآن خلال السنوات العشر الماضية.

وقال بوعميم : إن دبي تمكنت بشكل لافت من تحويل التحديات العالمية للجائحة إلى فرص حقيقية للنمو، حيث تبنت الإمارة خطة خمسية جديدة لزيادة حجم تجارتها الخارجية إلى 2 تريليون درهم إماراتي وتأسيس طرق شحن بحرية وجوية جديدة تربط دبي بأكثر من 400 مدينة حول العالم. ويساهم ذلك إلى حد كبير بتحسين سهولة مزاولة الأعمال التجارية في دبي وجميع أنحاء المنطقة عموماً.

وقال بوعميم : إن جهودنا في إفريقيا تؤتي ثمارها بالفعل؛ حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية لدبي مع إفريقيا 50 مليار دولار في 2020 بالرغم من تحديات الجائحة، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها حتى الآن خلال السنوات العشر الماضية.

وبلغ عدد الشركات الأفريقية المسجلة لدى غرفة دبي وتزاول نشاطها في الإمارة 24,800 شركة، ويشكل ذلك نمواً بنسبة %15.5 عن آخر مرة انعقد فيها المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في عام 2019.





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