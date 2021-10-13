سوق دبي يربح ملياري درهم بدعم شراء أجنبي لأسهم البنوك

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أغلقت أسواق الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء بختام جلسة أمس، مدعومة بمكاسب أسهم البنوك وسط عمليات شراء أجنبية استهدفت الأسهم القيادية، وربح سوق دبي المالي ما يناهز ملياري درهم رغم هبوط أسهم العقار والاستثمار.

وصعد سوق دبي 0.63% ليقفل عند 2787.72 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والنقل والسلع والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.06% ليصل إلي 7786.89 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والاتصالات والتأمين.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.74 مليار درهم، منها 1.6 مليار في أبوظبي و147.2 مليوناً في دبي، وجرى تداول 350 مليون سهم، موزعة بواقع 244.3 مليوناً في أبوظبي و106 ملايين في دبي، عبر تنفيذ 11965 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.31% مع نمو «دبي الإسلامي» 0.61% و«الإمارات دبي الوطني» 2.29%، وزاد قطاع النقل 1.62% على وقع صعود «العربية للطيران» 0.74% و«أرامكس» 2.51% فيما نزل «الخليج للملاحة» 1.06%.

فيما انخفض قطاع العقار 0.41% مع هبوط «إعمار مولز» 1.5% و«إعمار للتطوير» 0.78% و«الاتحاد العقارية» 1.08% و«ديار» 0.67%، فيما استقر «إعمار العقارية» و«داماك»، وتراجع قطاع الاستثمار 0.12% بعد تراجع «سوق دبي المالي» 2.45% و«شعاع كابيتال» 1.2%، فيما زاد «دبي للاستثمار» 0.59%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً 34.3 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 23 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 19.4 مليون درهم. وحقق «ان ديجيتال سيرفسس» أكبر ارتفاع بنسبة 12.2%، فيما كان «سوق دبي المالي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.45%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 19.4 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو العرب.

سوق أبوظبي

بينما دعم تماسك سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 0.34% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.11% و«أبوظبي التجاري» 0.92% و«أبوظبي الإسلامي» 0.53%، وصعد قطاع الاتصالات 1.09% بعد ارتفاع «اتصالات» 1.13% فيما انخفض «الياه سات» 0.37%.

ونزل قطاع الاستثمار 0.53% مع هبوط «ألفا ظبي» 2.3% فيما ارتفع «العالمية القابضة» 0.14% و«الواحة كابيتال» 0.58% و«إشراق» 2.54%. وتراجع قطاع العقار 0.75% متأثراً بانخفاض «الدار» 0.73% و«رأس الخيمة العقارية» 0.86%، ونزل قطاع الطاقة 0.7% بضغط انخفاض «أدنوك للتوزيع» 0.23% و«أدنوك للحفر» 1.64% و«دانة غاز» 0.93% فيما استقر «طاقة».

وهيمن «أبوظبي الأول» علي النشاط مستقطباً 351 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 314.8 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» 279.5 مليون درهم، وحقق «ايه اس جي» أكبر ارتفاع بنسبة 14.8%، فيما كان «رأس الخيمة للدواجن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.81%. ومال المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 154.2 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

المؤسسات

اتجهت المؤسسات نحو البيع بصافي استثمار 54.3 مليون درهم، منها 14.3 مليوناً في دبي، و40 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 54.3 مليون درهم، موزعة بواقع 14.3 مليوناً في دبي و40 مليوناً في أبوظبي.

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