خالد بن محمد بن زايد يُطلق صندوق أبوظبي للاكتتابات بـ5 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - وام

بتوجيهات المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية.. أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، عضو مجلس إدارة المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، صندوق أبوظبي للاكتتابات، في إطار جهود تعزيز المكانة الريادية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتبلغ القيمة المبدئية للصندوق 5 مليارات درهم، ويعمل تحت إشراف المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، و«اقتصادية أبوظبي».

ويسعى إلى الاستثمار في 5 إلى 10 شركات من القطاع الخاص سنوياً، مع التركيز على الصغيرة والمتوسطة، باستهداف ما بين 10 إلى 40% من إجمالي الأسهم المُتاحة للاكتتاب، ومساعدتها على النمو عبر توفير السيولة اللازمة من خلال الاكتتاب العام.

تعزيز

وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، الأهمية التي سيضطلع بها الصندوق في تعزيز مكانة أبوظبي، بصفتها وجهة رائدة توفر بيئة تُشجّع على الاستثمار، وأشاد سموه بجهود دعم القطاع الخاص على المساهمة بشكل أكبر في تحقيق نمو اقتصادي مستدام بالإمارة.

وسيعمل صندوق أبوظبي للاكتتابات بشكل وثيق مع البنوك المحلية للاستفادة من خبراتها في عملية إدراج الشركات، ويسعى إلى تشجيع المستثمرين في القطاع الخاص لتعزيز عرض الشركات للإدراج لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية. وسيحتفظ الصندوق والجهات المستثمرة من القطاع الخاص بالأسهم بعد الاكتتاب لفترة زمنية مُحددة.

جاذبية

وقال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «سيسهم صندوق أبوظبي للاكتتابات في تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في أبوظبي وتحفيز شركات القطاع الخاص بما فيها الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، من خلال توفير السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين في نظام الاكتتاب العام الأولي، وبالتالي تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار».

وأضاف «سيعمل الصندوق الجديد أيضاً على تشجيع الانتقال من الاعتماد على تمويل الديون إلى الاستخدام الأمثل لأدوات التمويل الأخرى المتاحة. وفي إطار جهود تعميق أسواق المال وتشجيع ثقافة الاستثمار في الاقتصاد الوطني، يسهم الصندوق في تعزيز المكانة الريادية لسوق أبوظبي للأوراق المالية في المنطقة».

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