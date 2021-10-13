4.95 % نمو اقتصاد الإمارات في 2022 بحسب «المعهد الدولي للتمويل»

المصدر: دبي - سيد صالح

أفاد «المعهد الدولي للتمويل» بأن نمو اقتصاد الإمارات قد يبلغ 4.9 % في 2022. وتطرق المعهد إلى اقتصاد الإمارات ضمن تقرير أصدره حديثاً عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان «السعي إلى تعافٍ مُستمر في بيئة هشة».

وذكر تقرير المعهد أن اقتصاد الإمارات يتعافى سريعاً من التراجع الناتج عن تداعيات الجائحة. وعليه، فمن المتوقع أن ينمو في 2022 بنسبة تبلغ 4.95 %، أي بنسبة تفوق أحدث توقعات مصرف الإمارات العربية المركزي للعام المُقبل، وهي 4.2 %.

وقال جابريس إيراديان، كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المعهد: «نتوقع أن ينتعش النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات ليبلغ نسبة 2.2 % في 2021، و4.95 % في 2022، مدعوماً بأعلى معدلات التطعيم باللقاحات المُضادة للجائحة على مستوى العالم، الانتعاش في إنتاج النفط، تعافي قطاع السياحة، الأنشطة المُتعلقة بــ «إكسبو 2020 دبي»، والرؤية الاستراتيجية التي جرى الإعلان عنها في سبتمبر الماضي لتحفيز الاقتصاد».

وتوقع تقرير المعهد أن يبقى الوضع المالي للإمارات في تعاملاتها الخارجية بالغ القوة، وذلك في ظل اتساع فائض الحساب الجاري المُتكرر بالدولة وارتفاع نسبته إلى ناتجها المحلي الإجمالي إلى 7 % في 2021، ثم إلى 10 % في 2022.

وفي سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات هذا العام 2.2 %، بينما يرتفع خلال العام المُقبل إلى 3 %. وأصدر الصندوق أمس تحديث أكتوبر 2021 من سلسلة تقاريره الدورية «آفاق الاقتصاد العالمي».

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