«الاتحادية للضرائب» تطور خدمة «تسجيل السلع الانتقائية»

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

تعتزم الهيئة الاتحادية للضرائب تحسين وتطوير خدمة «تسجيل السلع الانتقائية»، انطلاقاً من حرصها على تقديم أفضل الخدمات للجمهور بما يساهم في تعزيز رضاهم.

ودعت الهيئة جمهور المتعاملين للمشاركة بآرائهم في الفترة من 1 نوفمبر المقبل وحتى 26 ديسمبر 2021 من خلال التعرف إلى التحديات التي تواجه دافعي الضرائب والاستماع إلى آرائهم التطويرية لتحسين وتطوير هذه الخدمة التي تقدم لمستوردي، ومنتجي، ومخزني السلع الانتقائية ليتم تسجيلها ضمن لائحة أسعار السلع الانتقائية لاستخدامها في التصريحات المختلفة المطلوبة منهم ودفع الضريبة الانتقائية المحددة لها.

وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بالاطلاع على الآراء كافة، وبناء على تحليل النتائج، سيتم العمل على الإجراءات التطويرية وذلك في إطار خطط التطوير المتواصلة للنظام الضريبي بشكل عام.

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