نقل 1.7 مليون رقم هاتف بين مزودي الخدمة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وصول عدد الأرقام المنتقلة بين المرخص لهم إلى 1.7 مليون رقم هاتف متحرك منذ إطلاق الخدمة في 2013، ووصل عدد طلبات نقل الأرقام منذ بداية العام إلى نهاية أغسطس إلى 200 ألف طلب.

وقامت الهيئة خلال أغسطس بالتعاون مع المرخص لهم بتطوير الأنظمة وأتمتة الإجراءات، ما أدى إلى تحسين زمن الموافقة على طلبات نقل الأرقام للأفراد ليصبح أقل من ساعة لمعظم هذه الطلبات، بعد أن كانت الموافقة سابقاً تتم خلال 7 ساعات عمل.

وقال المهندس سيف بن غليطة، المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة: من خلال هذه الخدمة أتحنا للمتعاملين فرصة التنقل بين مزودي الخدمة وتجربة العروض التي يقدمونها مع الحفاظ على أرقام هواتفهم، التي باتت تمثل اليوم جزءاً مهماً من هوية كل منا. والهيئة مستمرة في طرح المبادرات الجديدة وتطوير خدماتها باستمرار.

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