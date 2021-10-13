نجاح كبير لـ«دبي نكست» خلال فترة زمنية قصيرة من الإطلاق

المصدر: دبي - البيان

حققت دبي نكست، أول منصة تمويل جماعي حكومية للشركات الناشئة في دبي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في مايو وتديرها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، نجاحاً كبيراً في غضون فترة زمنية قصيرة.

وأصبحت المنصة حافزاً للمشاريع المبدعة في قطاعات جديدة وناشئة، بالإضافة إلى توفير فرص دعم تمويل المشاريع الناشئة من رجال الأعمال، الحكومة، المستثمرين والمجتمع ككل.

وحققت المنصة الرقمية قصة نجاح أخرى، وهي الثالثة في غضون 3 أشهر منذ الإطلاق، حيث اختتم برنامج «تكوين» لتعلم العربية حملة ناجحة لجمع رأس المال اللازم من خلال التمويل الجماعي. ويأتي مشروع «تكوين» عقب نجاح مشروع بادل 26 ومشروع فيمودرا، في وقت سابق.

وتعد دبي نكست أول منصة تمويل جماعي تُمكن الشباب وأصحاب الأفكار الإبداعية والطموحة عرض أفكارهم لاستقطاب رؤوس الأموال اللازمة للبدء في تنفيذها انطلاقاً من دبي اعتماداً على مفهوم التمويل الجماعي. وتعد المنصة غير ربحية ومتاحة لجميع الجنسيات المقيمين في الإمارات.

زيادة كبيرة

وشهدت دبي نكست زيادة كبيرة في عدد الحملات والداعمين في الأشهر الأخيرة، حيث تضم المنصة حالياً 226 داعماً مقارنة بـ 59 في يوليو 2021، بينما عدد الحملات التي صُممت على المنصة بنسبة زاد على 40٪ خلال الفترة نفسها.

وتشجع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة المزيد من الداعمين على الانضمام إلى المنصة والمبادرة بدعم الحملات، الأمر الذي يتيح للأفراد وكذلك المؤسسات بأن تكون جزءاً من المشروعات المبدعة التي سيكون لها تأثير إيجابي على التنمية المجتمعية والتنويع الاقتصادي في الإمارات.

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة: أثبتت دبي نكست قدرتها على تقديم الفرص المتميزة للشركات الناشئة الطموحة في دبي، حيث توفر من الإطلاق نظاماً بيئياً للنمو المستدام وشبكة اجتماعية لتمويل الشركات الناشئة.

وتبرز أهمية منصة التمويل الجماعي الرقمية كمحرك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وهدف دبي الاستراتيجي المتمثل في أن تكون مركزاً عالمياً لريادة الأعمال.

تجربة حملة جمع التمويل الناجحة لـ«تكوين» في «دبي نكست» ليست مصدر إلهام للشركات الناشئة فحسب، بل إنها شهادة على القدرات الهائلة للمفاهيم الإبداعية في دبي. ونحن سعداء بتقديم الدعم لـمشروع «تكوين» لمساعدته على التطور وتمكينه من أن يكون واحداً من الشركات الناشئة المبتكرة التي ستكون جزءاً من إكسبو 2020 دبي.

مشروع تكوين

ويسعى مشروع تكوين، الذي ابتكرته لجين أبو الفرج، رائدة الأعمال السعودية، إلى جعل تعلم الأبجدية العربية تجربة ممتعة من خلال استخدام مجموعة من الكتل المغناطيسية المعيارية.

وابتكرت لجين أبو الفرج، مصممة ومتخصصة في مجال العلامات التجارية ومهتمة بشكل خاص باللغة العربية، مفهوم التعلم المبتكر بعد رفض ابنها حضور دروس اللغة العربية في صف الحضانة. وقد فضَّلت تمويل مشروعها من خلال التمويل الجماعي فضلاً عن نماذج التمويل التقليدية، لأنها تعتقد أن علامتها التجارية راسخة في المجتمع.

وقالت لجين أبو الفرج: «بصفتي أماً ومصممة، كنت بحاجة إلى تهيئة تجربة إيجابية لطفلي لتعلم اللغة العربية. وسمحت حملة التمويل الجماعي من خلال منصة دبي نكست لي بالاقتراب من مجتمعي والاستعانة بهم في رحلتي الريادية والحصول على دعم يتجاوز ذلك بكثير الشق المالي، وهو ما لم يكن ممكناً لو اخترت جمع رأس المال بالطريقة التقليدية.

وأكدت أنه من المشجع أن نرى منصة تمويل جماعي تنطلق من دبي، وكونها حكومية تابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإن ذلك يمنح أصحاب المشاريع والداعمين الثقة الكافية.

وفي ظل التوجه العالمي نحو المزيد من العولمة، نحتاج إلى تهيئة المجال للغة العربية والمنتجات العربية أن تزدهر وتنمو. وندعو الجميع لزيارتنا في إكسبو واستكشاف جمال اللغة العربية».

مواهب إبداعية

تستقطب مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة المواهب الإبداعية من جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك الطلاب، رواد الأعمال المبتدئين والداعمين في دبي نكست من خلال جلسات توعية ودورات تعريفية.

ويمكن للأفراد أو الشركات المشاركة في دعم الحملات عبر منصة دبي نكست، كما يمكن للداعمين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من المكافآت الفريدة التي يقدمها صاحب الحملة. ويمكن استرداد المبلغ الذي ساهمت به إذا لم تحقق الحملة هدفها. ويحتفظ أصحاب الحملة بملكية مشروعهم بنسبة 100%. ولا يمكن استخدام منصة دبي نكست لتقديم حقوق ملكية أو عوائد مالية.

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