«وصل للعقارات» تؤجر 130 وحدة في 45 دقيقة

المصدر: (دبي - البيان)

حققت وصل للعقارات، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، إنجازاً كبيراً بعد أن تمكنت من تأجير 130 وحدة سكنية خلال 45 دقيقة من انطلاق حملة عروضها التي تتزامن مع انطلاق «إكسبو 2020 دبي».

وشملت الحملة 2000وحدة سكنية في عدد من مشاريعها المنتشرة في دبي. كما تمكنت الشركة من تأجير 300 شقة خلال اليوم الأول من العرض الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري. وتمثل هذه النتيجة انعكاساً للاستراتيجية القوية والخطط المدروسة التي تنتهجها الشركة. وتمكنت وصل بذلك من تحطيم الرقم السابق الذي سجلته العام الفائت بتأجير 126 وحدة في 6 ساعات.

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