فتح الحساب في «المشرق نيو» ببصمة الوجه

المصدر: دبي - البيان

أعلن المشرق نيو، البنك الرقمي كامل الخدمات التابع لبنك المشرق، أمس، أنه سيمكّن العملاء من فتح حساب مصرفي بسهولة باستخدام نظام بصمة الوجه المقدم من وزارة الداخلية.

والخدمة التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الداخلية ستمكن عملاء «المشرق نيو» اعتباراً من بداية نوفمبر من الوصول إلى الخدمات المصرفية ببساطة عن طريق مسح بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بهم واستخدام وجوههم كطريقة مصادقة أساسية دون الحاجة لزيارة البنك.

وقال فرناندو موريللو، نائب الرئيس التنفيذي الأول، ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، بنك المشرق: يسعدنا إطلاق هذه الخدمة، الأولى من نوعها من قبل بنك رقمي في الإمارات. وبالاستفادة من أحدث تقنيات التعرف على الوجه، سيتم التحقق من سلامة التعاملات الرقمية وصحة الوثائق الثبوتية لعملائنا.

وقال المقدم الدكتور أحمد الشامسي، رئيس فريق تطوير أنظمة وخدمات الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية: نحرص على تطوير علاقاتنا مع كافة المؤسسات الوطنية للاستفادة من التقنيات الحديثة والبنى التحتية المتميزة للدولة في سبيل تحقيق توجيهات حكومة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة حياة المجتمع الإماراتي من خلال تقديم خدمات عصرية ومستحدثة تتوافق مع احتياجات المتعاملين. 3 دقائق

ولفتح حساب بالمشرق نيو في غضون 3 دقائق فقط، يقوم العملاء ببساطة بمسح هوية الإمارات الخاصة بهم عن طريق النقر عليها في الهاتف الذكي وتأكيد التفاصيل والتقاط صورة شخصية. وسيتم فتح الحساب وتسليم بطاقة الخصم المباشر إلى بابهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز