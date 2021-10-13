1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - وام)

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 1.5 مليار درهم، حيث تم تسجيل 233 مبايعة بقيمة 484.24 مليون درهم منها 31 مبايعة للأراضي بقيمة 67.52 مليون درهم و202 مبايعة للشقق والفلل بـ 416.72 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 18 مليونا .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة برج خليفة. وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم. وسجلت الرهون 961.79 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 196.07 مليون درهم و58 رهن فلل وشقق بقيمة 765.72 مليونا أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 305 ملايين درهم، ورهن لمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 215 مليونا.

وتم تسجيل 18 هبة بقيمة 93.75 مليون درهم أهمها بمنطقة نخلة جميرا بـ 23 مليون درهم، وأخرى في وادي العمردي بقيمة 16 مليوناً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز