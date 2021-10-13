«المركزي»: نمو الإقراض %0.2 إلى 1.76 تريليون درهم بنهاية أغسطس

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية، إلى 3.233 تريليونات درهم في نهاية أغسطس، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 0.31% أو ما يعادل 10 مليارات درهم مقارنة بنحو 3.223 تريليونات في أغسطس 2020، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.2%.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.2% من 1768.6 مليار درهم في نهاية يوليو 2021 إلى 1771.4 ملياراً بنهاية أغسطس2021، نتيجة ارتفاع بنسبة 0.3% في الائتمان المحلي على الرغم من انخفاض بنسبة 0.8% في الائتمان الأجنبي.

الائتمان المحلي

وعزا «المركزي» ارتفاع الائتمان المحلي إلى زيادة بنسبة 0.6% و0.3% و4.5% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، والائتمان الممنوح للقطاع الخاص، والائتمان الممنوح المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، مقابل انخفاض الائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) بنسبة 0.3%.

وزاد إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.7% من 1915.1 مليار درهم في نهاية يوليو 2021 إلى مليار 1928.7 ملياراً في نهاية أغسطس 2021، نتيجة زيادة بنسبة 0.6% في ودائع المقيمين وزيادة بنسبة 1.5% في ودائع غير المقيمين.

الودائع النقدية

في سياق متصل، كشف «المركزي» عن ارتفاع عرض النقد «ن1»، يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، بنسبة 1.1% من 653.9 مليار درهم في نهاية يوليو 2021 إلى 661.1 مليار درهم نهاية أغسطس 2021.

وارتفع عرض النقـد «ن2»، يشمل «ن1» بالإضافة للودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهـم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، بنسبة 0.7% من 1477.9 مليار درهم في نهاية يوليو 2021 إلى 1487.8 مليـــــار درهم في نهايــة أغسطس الماضي، كما ارتفع عرض النقـــد «ن3»، يشمل «ن2» بالإضافة لودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المركزي، بنسبة 0.3% من 1775.0 مليار درهم في نهاية يوليو 2021 إلى 1780.7 مليار درهـــــــم فـــي نهايـة أغسطس 2021.

وجاء ارتفاع عرض النقد «ن1» نظراً لزيادة بمقدار 9.7 مليارات درهـم فــــي الودائع النقدية رغم انخفاض بمقدار 2.5 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك .

القاعدة النقدية

ارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 1.8 % من 436.9 مليار درهم في نهاية يوليو 2021 إلى 444.7 مليار درهم في نهاية أغسطس 2021، نتيجة لارتفاع بنسبة 68.5 % في الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وذلك على الرغم من انخفاض بنسبة 2.6 % و16.2 % و1.5 % في النقد المصدر وحساب الاحتياطي وشهادات الإيداع والأذونات النقدية على التوالي.

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