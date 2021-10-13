«دي بي ورلد» و«سي دي سي» تؤسسان منصّة استثمارية في أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دي بي ورلد» تعاونها مع مجموعة «سي دي سي»، مؤسسة تمويل التنمية والمستثمرين المؤثرين في المملكة المتحدة (CDC)، وذلك لإنشاء منصة استثمارية في أفريقيا، وتم إبرام هذه المنصة لتغطي فترة استثمار طويلة المدى، وفي البداية، ستساهم «دي بي ورلد» بحصصها في ثلاثة موانئ قائمة، وتتوقع استثمار مليار دولار أخرى عبر المنصّة خلال السنوات المقبلة.

كما تلتزم «سي دي سي» مبدئياً بحوالي 320 مليون دولار، وتتوقع أن تستثمر ما يصل إلى 400 مليون دولار أخرى على مدى السنوات المقبلة، علماً أن الصفقة تخضع لبعض الموافقات التنظيمية النهائية.

وتهدف هذه المنصّة إلى زيادة نسبة الاستثمارات في موانئ المنشأ والوجهات، ومستودعات الحاويات الداخلية والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية الأخرى في جميع أنحاء أفريقيا بهدف زيادة الحركة التجارية وإيجاد فرص العمل الجديدة، وتوسعة نطاق الوصول إلى السلع الأساسية.

وسيتم منح المنصّة حصص أقلية بشكلٍ مبدئي في أصول «دي بي ورلد» الحالية مع خطط لتوسعة القدرات، بما يشمل موانئ داكار في السنغال، والعين السخنة في مصر، وبربرة في أرض الصومال.

ومن المتوقع أن تساهم التجارة التي تم تمكينها عبر التوسعات الجارية في خلق 138 ألف فرصة عمل إضافية. ومن المتوقع أن تدعم الموانئ بصورة غير مباشرة وظائف مستقرة لحوالي 5 ملايين شخص بحلول عام 2035.

ولدى مجموعة «سي دي سي»، وهي مؤسسة تمويل التنمية والمستثمرين المؤثرين في المملكة المتحدة، بأكثر من 70 عاماً من الخبرة في دعم النمو المستدام للأعمال في أفريقيا وجنوب آسيا على المدى الطويل، وهي مملوكة لحكومة المملكة المتحدة.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: شراكتنا مع مجموعة «سي دي سي» تمكن من زيادة الاستثمار في الموانئ والبنية التحتية اللوجستية في جميع أنحاء أفريقيا، وتسهم في زيادة الكفاءة تنمية الحركة التجارية، وإيجاد فرص العمل لعشرات الملايين من الناس خلال العقد المقبل.

من خلال هذا التعاون، استطعنا أن نجد شريكاً يتوافق معنا في هدفنا المتمثل بالاستثمار والمساهمة في إنشاء بنية تحتية مسؤولة ومستدامة في أفريقيا على المدى الطويل، وهو أمر أساسي لإطلاق القدرات التجارية الكامنة في القارة.

من ناحية أخرى، وقعت شركة «مان إنرجي سوليوشنز» اتفاقية تعاون مع مجموعة «دي بي ورلد»، المزود للحلول اللوجستية الذكية عالمياً. وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فورياً، وتستهدف تحقيق تقدم مشترك في مجال إزالة الكربون ومن المقرر أن تستمر لمدة 5 سنوات مع خيار تمديدها بعد تلك المدة.

وقع الاتفاقية من طرف مجموعة «دي بي ورلد» سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة وواين جونز، كبير موظفي المبيعات، وجابي حنا، نائب رئيس الشركة الأول ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نيابة عن شركة مان إنيرجي سوليوشنز.

حضر التوقيع محمد المعلم، نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة «دي بي ورلد»، والدكتور قبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة «الأحواض الجافة العالمية»، وهي شركة تابعة لـ «دي بي ورلد».

وقال سلطان بن سليّم: لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، يجب أن ندرك أهمية اتخاذ خطوات عاجلة وفورية لإزالة الكربون من سلاسل الشحن ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تحديد الفرص لإقامة شراكات فعَّالة مع الجهات الفاعلة في صناعة الشحن والحكومات لتطوير حلول تتيح لنا الحصول على نتائج ملموسة.

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