إس أند بي: 3.5 % نمواً متوقعاً لناتج دبي في 2021

المصدر: دبي- البيان

توقعت إس أند بي للتصنيفات الائتمانية «إس أند بي» انتعاشاً اقتصادياً مستقراً في دبي، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% في 2021. كما توقعت أن ينمو عدد السكان بحوالي 2% في المتوسط خلال 2021-2024، مشيرة إلى أن العوامل الداعمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي تشمل معدلات التطعيم المرتفعة ضد «كوفيد 19».

وأشارت تقارير إلى أن 80% من السكان حصلوا على التطعيم الكامل، بالإضافة إلى التخفيف التدريجي لقيود السفر العالمية. وقالت إن دبي ستسجل توافداً أقوى للسياح في عام 2021، وستحافظ على زخم الطلب، بدعم من معرض إكسبو 2020 في الفترة من أكتوبر 2021 إلى مارس 2022. من المتوقع أن تسهم تأشيرات الإقامة الجديدة، بما في ذلك تأشيرات العمل عن بُعد وتلك الخاصة بالمتقاعدين، إلى زيادة النمو السكاني والاستثمار على المدى الطويل.

ونظراً للزخم المتوقع من معرض إكسبو، عبّرت المؤسسة عن ثقتها بأن دبي تتمتع بوضع جيد لاستعادة الحركة الجوية الدولية. وتوقع تقرير للمؤسسة انتعاشاً تدريجياً بالنسبة لمشغلي مراكز التسوق.

واستفاد مطورو العقارات المميزة في المواقع التي تشهد مستويات مرتفعة من الطلب إلى حد كبير من انتعاش الطلب على العقارات السكنية مع زيادة المبيعات للعقارات قيد الإنشاء وتحسن الأسعار.

شهدت أسعار بيع العقارات المتميزة في المواقع الجذابة زيادات تراوحت ما بين 10%-20% منذ بداية العام، بينما ارتفعت الأسعار عبر السوق الأوسع بنسبة 23% على أساس سنوي في الربع المنتهي في يونيو 2021 (المصدر: أستيكو).

تشير أحدث بيانات السوق إلى أن الشقق - التي تمثل ما بين 85%-90% من إجمالي العقارات - شهدت أيضاً زيادة في الأسعار بنحو 6% في الربع الثاني. فيما يتعلق بالإيجارات، زادت إيجارات الفلل أيضاً، مما يدل على تحسن على أساس سنوي

ومن المتوقع أن يشهد المطورون استمراراً في المبيعات القوية للعقارات قيد الإنشاء في النصف الثاني 2021، وأن يقوموا بالإعلان عن مشاريع جديدة استجابةً للطلب القوي. وسيؤدي هذا إلى زيادة الإيرادات في السنوات القادمة.

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