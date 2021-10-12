دبي تستضيف النسخة الثانية من القمة الملكية للاستثمار في يناير 2022

المصدر: دبي- البيان

أعلن مكتب الشيخ عبد العزيز بن دعيج بن خليفة آل خليفة الخاص، تنظيم النسخة الثانية من القمة الملكية للاستثمار في فندق ريتز كارلتون جي بي آر يومي 23-24 يناير المقبل، وذلك تحت شعار «مستقبل الاستثمارات في مجلس التعاون الخليجي». يأتي ذلك ضمن مساعي المكتب لتعزيز وجود المؤسسات في دول المجلس، مع التركيز على الإمارات ومملكة البحرين.

وتأتي النسخة الثانية من القمة استكمالاً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى التي أقيمت افتراضياً خلال يونيو الماضي، ومن المتوقع أن تشهد هذه النسخة مشاركة أكثر من 60 متحدثاً، و500 ضيف رفيع المستوى، ولجان رئيسة توفر رؤى عالمية متنوعة، ومحادثات حصرية مع الرواد في مختلف الصناعات.

كما ستستضيف النسخة الجديدة من القمة عدداً من الشركات المختارة لتعرض حلولها المبتكرة، مع التركيز بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الصحة، والاستدامة، والمزيد. وسيتم تقديم هذه العروض إلى جمهور من المستثمرين العالميين ومكاتب الأعمال العائلية، وذلك بهدف إنشاء مشاريع مشتركة محتملة وتوفير فرص للتوسع عالمياً.

وستركز القمة على مستقبل الاستثمارات في مجلس التعاون الخليجي، مسلطة الضوء على المواضيع الشائعة وذات الصلة، كالذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والاستثمار والاستدامة، وتقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين)، والتنقل، والتعليم، وتكنولوجيا الصحة، والصحة العقلية، والهيدروجين الأخضر، والمدن الذكية، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي - الروبوتات، الاستدامة، رأس المال الاستثماري، ثورة قطاعي الرياضة والإعلام، والعقارات، والأمن السيبراني.

وتضم قائمة المتحدثين في القمة مديرين تنفيذيين إقليميين وعالميين ورواداً من صناعات مشهورة مثل فايزر، ونيوم، ومؤسسة صندوق المعرفة، وشركة البحر الأحمر للتطوير، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وفيزا، ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (مبادرة من واحة دبي للسيليكون)، والاتحاد لائتمان الصادرات، ونيكسَس للتقنية الرقمية، وسوق أبوظبي العالمي.

ومايكروسوفت للشركات الناشئة، وليت لمستحضرات التجميل العضوية، وشركة لوتاه جلوبال كابيتال، والفردان للصرافة، وشركة بن غاطي القابضة، وشركة مينولي وشركاه، والمزيد من المؤسسات التي سيتم الإعلان عن أسمائها في وقت لاحق.

كما يشارك الفنان الياباني الشهير يوسوكي أكاماتسو في النسخة الثانية من القمة، وستُعرض مجموعة من أبرز أعماله في موقع القمة. وقال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: «تعتبر القمة الملكية للاستثمار حدثاً عالمياً مهماً يوفر منصة حيوية للمستثمرين والخبراء من مختلف القطاعات لمشاركة قصصهم ومواهبهم ومعلوماتهم المفيدة».

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