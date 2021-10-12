تعاون بين سكاي واردز طيران الإمارات و«أوتو» لمكافأة التسوق الحر

المصدر: دبي - البيان

أعلن سكاي واردز طيران الإمارات، برنامج طيران الإمارات وفلاي دبي لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين الحائز جوائز عالمية، عن شراكة مع «أوتو utu»، الشركة الناشئة لتكنولوجيا السفر، يتعلق باسترداد ضريبة القيمة المضافة. وطيران الإمارات هي أول ناقلة في العالم تقدم مكافآت على التسوق المُعفى من الضرائب.

ويتيح «تطبيق أوتو utu Tax Free»، وهو الأول من نوعه في الصناعة، للمسافرين فرصة تعظيم قيمة الضرائب المستردة بنسبة 25% وكسب 4167 ميل سكاي واردز مقابل كل استرداد بقيمة 100 دولار أمريكي من ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة السلع والخدمات في 50 دولة.

ويحتاج المتسوقون إلى تحميل التطبيق وتسجيل دخولهم للحصول على بطاقة «utu Tax Free Card» افتراضية واستخدام رقم البطاقة على أي نموذج إعفاء ضريبي لكسب أميال سكاي واردز.

ويقدم سكاي واردز طيران الإمارات و«أوتو» احتفالاً بهذه الخدمة الأولى من نوعها على صعيد الصناعة، 5001 ميل سكاي واردز مقابل كل 100 دولار من الاسترداد الضريبي اعتباراً من 11 أكتوبر وحتى 31 مارس 2022، علماً بأنه لا يوجد حد أدنى للإنفاق أو حد أقصى للأميال المكتسبة.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: «ينصب تركيزنا في سكاي واردز طيران الإمارات على تحسين تجربة عملائنا باستمرار. وقد تمكنا من خلال ذلك من تحفيز ولاء أعضائنا، ما يجعلنا في سعي دائم إلى تقديم مزيد من العروض المبتكرة. وسوف يستفيد أعضاء سكاي واردز من أوتو لكسب مزيد من الأميال عند الإنفاق اليومي على التسوق، ويمكنهم استخدام هذه الأميال للحصول على مكافآت رائعة بما في ذلك تذاكر وحسومات السفر والترقيات والإقامة في الفنادق وتذاكر الضيافة في أبرز الأحداث الرياضية العالمية، والكثير غيرها.

وقال الشريك المؤسس ورئيس «أوتو» التنفيذي أسد جومابوي: يسرنا التعاون مع سكاي واردز طيران الإمارات كشريك في إطلاق تطبيق أوتو للإعفاء الضريبي، وسوف تتيح لنا هذه الشراكة تقديم الأفضل لعملائنا وحصولهم على مكافآت مقابل الضرائب المستردة، وإسعاد المتسوقين بتوفير القيمة والخيارات في صناعة السفر والسياحة، بما يشكل فائدةً للجميع.

ويواصل سكاي واردز طيران الإمارات، بالتعاون مع أكثر من 150 شريكاً، تنويع محفظة شراكاته ليستفيد الأعضاء من طرق جديدة للمشاركة في البرنامج. ولا تزال دبي، مقر طيران الإمارات ومركزها الرئيس، وجهة شهيرة للمسافرين من جميع أنحاء العالم لقضاء العطلات والتسوق.

ويمكن للعملاء الذين يسافرون إلى دبي وعبرها كسب مزيد من أميال سكاي واردز أثناء التسوق في مجمعات تجارية مثل دبي مول، الذي يضم ما يزيد على 1300 متجر تجزئة، كما يمكن للأعضاء في جميع أنحاء أوروبا زيارة وجهات تسوق شهيرة مثل The Bicester Village Shopping Collection وكسب أميال سكاي واردز مع «أوتو» على التسوق المُعفى من الضرائب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز