إعلان قائمة المتحدثين في مهرجان فينتك أبوظبي 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، قائمة المتحدثين في الدورة الخامسة من مهرجان فينتك أبوظبي، الحدث الأبرز في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر.

وسيشهد الحدث بنسخته الهجينة هذا العام جدول فعاليات حافلاً بالجلسات الحوارية والنقاشات والكلمات الرئيسية بمشاركة أكثر من 120 من رواد القطاع، لتسليط الضوء على مواضيع مهمة كتسارع التوجه نحو الخدمات المالية الرقمية والاستدامة، خصوصاً في ظل الجائحة العالمية. وتشمل قائمة المشاركين في مهرجان فينتك أبوظبي لهذا العام نخبة من المتحدثين، ومنهم:

- معالي أحمد الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.

- محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

- الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

- معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد المصارف رئيس مجلس إدارة بنك المشرق.

- محمد العبار، المؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «إعمار العقارية».

- جيف سبرتشر، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبورصة إنتركونتيننتال «آي.سي.إي ICE» رئيس بورصة نيويورك للأوراق المالية.

- جون كويليجن، شريك مؤسس ورئيس شركة سترايب.

- بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد بنك.

- هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول.

- سنديب شوشان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي.

- الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري.

- يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو.

- أيكون، موسيقي اتجه إلى ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.

- أنري فريدينهيل، كبير مسؤولي الابتكار في شركة إي إن جي.

- الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وتتضمن عناوين الجلسات التي سيقدمها المهرجان هذا العام: «المرونة في مواجهة الأزمات»، و«تجربة العمل الهجين الشاملة»، و«أهمية رواية القصص في الابتكار»، و«لماذا يعتبر المهندسون هم المصرفيون الجدد»، و«كيفية بناء بنك»، و«عملات التوكن والعملات الجديدة»، و«أسرار إطلاق مشروع تكنولوجيا مالية»، و«مستقبل المشهد الرقمي الجديد».

سيستضيف المهرجان أيضاً 150 مستثمراً عالمياً من كبرى الصناديق الاستثمارية مثل سيكويا وأنتلر وتيكستار وجراي سكيل ومبادلة، إلى جانب أكثر من 100 من أفضل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في العالم، وذلك ضمن منصة فينتك 100.

وتضم هذه الشركات 9 من مؤسسي كبرى الشركات الناشئة التي تجاوزت قيمتها المليار دولار، ورؤساء تنفيذيين من شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، مثل سترايب وجودو وفوري وفلاترويف وزيتا وزييب ووي لاب وبووكس ونوون.

وقال إيمانويل جيفاناكس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: يزخر قطاع التكنولوجيا المالية بالمواهب الصاعدة والابتكارات والحلول المتطورة التي تغير من مشهد الخدمات المالية بشكل إيجابي.

ونتطلع إلى الترحيب بكافة المشاركين والمتحدثين من رواد قطاع التكنولوجيا المالية والجهات التنظيمية والأكاديميين لفتح حوارات ونقاشات نتبادل من خلالها المعرفة والخبرات حول مستقبل القطاع. ويشهد المهرجان هذا العام إضافة العديد من الميزات الجديدة إلى أنشطته مثل قمة التحول الرقمي CxO21، ومنتدى الأصول الرقمية Token، ومنتدى مبيعات التجزئة والمدفوعات، سوق فينتك.

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