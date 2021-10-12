«عجمان للمسؤولية المجتمعية» ينظم ورشة عمل لمنشآت القطاع الخاص

المصدر: عجمان - البيان

نظم مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية في غرفة تجارة وصناعة عجمان، ورشة عمل لمنشآت القطاع الخاص تحت عنوان «تطبيقات المسؤولية المجتمعية»، وذلك بهدف توعية القطاع الخاص بأهمية ممارسات المسؤولية المجتمعية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات المباشرة وورش العمل التي ينفذها المركز لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في الإمارة.

حضر الورشة ناصر الظفري، الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، وقدمها رياض واكيم، رئيس الخدمات الاستشارية لتغير المناخ والاستدامة في شركة «سستينبال سكوير»، بحضور ممثلي المنشآت من الشركات والمصانع.

وأكد ناصر الظفري حرص وجهود مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية لتوعية وتثقيف مجتمع الأعمال بأهمية تطبيق ممارسات المسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى دور المركز كمرجع لتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية وفتح قنوات للتعاون بين كافة الجهات الحكومية والخاصة والنفع العام لتنفيذ مبادرات تعود على كافة الأطراف بالفائدة وبما يحقق الاستدامة.

وأضاف أن اهتمام أصحاب المنشآت بالحضور والمشاركة في هذه الورش هو دليل على أهميتها والحرص على تطبيق المسؤولية المجتمعية في منشآت القطاع الخاص، مشيراً إلى جهود المركز في تقديم الدورات وورش العمل المتخصصة التي تساعد في إنشاء مجتمعات أكثر استدامة، خاصة أن مجال المسؤولية المجتمعية مؤشر مهم على مدى تقدم المجتمعات.

وسلطت الورشة الضوء على العديد من المحاور التي شملت: سبل الوصول إلى الاستدامة، وأبرز المحركات التي تعزز استدامة القطاعات وكيفية تطوير وبناء استراتيجيات معنية بالمسؤولية المجتمعية للشركات.

وسعت الورشة إلى نشر الوعي بتطبيقات المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، وسبل تحقيق استدامتها لتطوير أداء الشركات المحلية وتعزيز دورها في المجتمع المحلي وإطلاق مبادرات مجتمعية رائدة. كما شهدت الورشة عدداً من المداخلات حول الممارسات الفعلية لعدد من المنشآت المشاركة في الورشة ومناقشة تطويرها وسبل تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين المنشآت المسؤولة مجتمعياً.

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