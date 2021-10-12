شراكة بين أبوظبي الأول ودانوب هوم لدعم برنامج بيتك حلمك

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دانوب هوم عن شراكتها مع بنك أبوظبي الأول، لدعم المستفيدين من قرض الإسكان للمواطنين من خلال برنامج بيتك حلمك، وأطلقت دانوب هوم تطبيق بيتك حلمك على الهاتف المحمول للمستفيدين من قرض الإسكان للمواطنين، مؤخراً، أمام ممثلي بنك أبوظبي الأول وكبار المقاولين والاستشاريين من أبوظبي والعين.

وأطلقت دانوب هوم، جناح البيع بالتجزئة للديكورات الداخلية وتأثيث المنزل لمجموعة الدانوب برنامج بيتك حلمك للمستفيدين من قرض الإسكان للمواطنين، والنسخة المعدلة من برنامج الشركاء المميزين لدانوب هوم وهو برنامج الولاء والمكافآت الوحيد لمقاولي البناء في جميع أنحاء المنطقة.

مع برنامج بيتك حلمك ستقدم دانوب هوم العديد من المزايا الحصرية مثل خصومات إضافية، خدمات تصميم داخلية ثلاثية الأبعاد مجانية، قسائم شراء والمزيد من الهدايا والخدمات للمستفيدين من قرض الإسكان للمواطنين من بنك أبوظبي الأول مباشرة من اليوم الأول للاستفادة من مزايا قروض الإسكان للمواطنين.

ويوفر برنامج قرض الإسكان للمواطنين الإماراتيين في أبوظبي والعين قروضاً سكنية بدون فوائد لبناء أو تجديد منازلهم أو شراء منازل جاهزة. يسهّل بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه المبادرة الحكومية من خلال تقديم خدمات بناء وإدارة مالية للمواطنين.

من المتوقع أن توفر هذه الشراكة فرص ادخار ضخمة للمستفيدين من قرض الإسكان للمواطنين الذين يبنون منزل أحلامهم في منطقتي أبوظبي والعين.

وقال عادل ساجان، المدير الإداري لمجموعة الدانوب: مع تعافي الإمارات العربية المتحدة من جائحة «كوفيد 19» لا سيما مع فتح الحدود وعودة السياح إلى الإمارات العربية المتحدة، نرى الشركات تعود إلى الحياة - إلى الوضع الطبيعي قبل «كوفيد 19» نحن في مجموعة الدانوب نستعد أيضاً لإطلاق عدد من المبادرات لدعم النمو الاقتصادي، ونحن على يقين من أن هذا النهج سيساعدنا في تشجيع وتعزيز العلاقات بين المقاولين والمستهلكين وسيدفع أعمالنا نحو اتجاه تصاعدي.

برنامج بيتك حلمك هو أحد هذه البرامج التي تهدف إلى دعم عملائنا والمقاولين. بدونهم نحن لا شيء. هذا تقدير بسيط من جانبنا جميعاً في دانوب هوم لشركائنا. أنا متأكد من أن برنامج المكافآت هذا للعملاء والمقاولين سوف يشجعهم ويعمل على فعل المزيد لعملائهم ولأنفسهم. للمضي قدماً، نود تعزيز مشاركتنا مع عملائنا الذين يرضيهم ما نسعى جاهدين لتحقيقه.

وقال شوبوجيت ماهالانوبيس، المدير العام لدانوب هوم: دانوب هوم كعلامة تجارية لديها ولاء هائل للعلامة التجارية وقيمة طويلة الأمد للعملاء. يعزز هذا البرنامج التزامنا بالاستمرار في تقديم منتجات رائعة بأسعار رائعة، بالإضافة إلى مزايا إضافية الآن. تتمثل الميزة السرية لأعمال البيع بالتجزئة الخاصة بنا في تطوير وتحسين المنازل والديكورات الداخلية في القدرة على تقديم مجموعة واسعة من المنتجات للعملاء، كمؤسسة تركز على العملاء، نسعى باستمرار لتقديم عروض فريدة لتنمية أعمالنا والحفاظ عليها، وهذه المبادرة تقوي روابطنا مع المقاولين والمستهلكين لدينا على مستوى آخر.

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