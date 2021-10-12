هيئة كهرباء ومياه دبي تتيح لمتعامليها فرصة الفوز بجوائز قيّمة خلال «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

تتيح هيئة كهرباء ومياه دبي، فرصة الفوز بجوائز قيّمة لمتعامليها ممن يقومون في الفترة حتى 20 أكتوبر بتحديث بياناتهم، أو تفعيل خاصية الدفع التلقائي، أو إجراء أي معاملة ذكية عبر موقع الهيئة الإلكتروني (www.dewa.gov.ae) أو تطبيقها الذكي، أو شحن مركباتهم الكهربائية في محطات الشاحن الأخضر التابعة للهيئة، والتي يزيد عددها على 300 محطة في مختلف أرجاء دبي. وستجري الهيئة سحوبات يومية للفوز بهذه الجوائز القيمة خلال أيام معرض جيتكس في منصتها رقم S2-J1، قاعة الشيخ سعيد بمركز دبي التجاري العالمي، لاختيار 50 فائزاً.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حرص الهيئة على تشجيع المتعاملين على الاستفادة من خدماتها الذكية وحلولها الرقمية المبتكرة التي تواكب أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار، وتقنية البلوك تشين، وإنترنت الأشياء وغيرها، مما يرسخ تميزها في تعزيز مسيرة التبني الذكي، وجعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل، والمقصد المفضل للزائرين.

وأضاف: يشكل أسبوع جيتكس للتقنية منصة مثالية لتسليط الضوء على جهود الهيئة الحثيثة الهادفة إلى تحقيق سعادة الفرد والمجتمع وفق منظومة متكاملة وأسس راسخة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات، وتحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم.

وتوفر الهيئة جميع خدماتها عبر العديد من القنوات الذكية والرقمية التي تساعد المتعاملين على إتمام معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم، إضافة إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية. ونجحت الهيئة في التحول الرقمي لجميع عملياتها وخدماتها بنسبة 100%، وتسلمت ختم (100% لاورقية) من مؤسسة دبي الذكية.

كما انتهت من الربط الإلكتروني مع أكثر من 30 جهة، ووصل عدد المعاملات الذكية التي تم إنجازها منذ 2017 حتى نهاية أغسطس 2021 قرابة 41 مليون معاملة، وبلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 98.92% في الربع الثاني 2021.

ويمكن لزوار منصة الهيئة في المعرض الاطلاع على باقة من أبرز خدمات الهيئة ومشاريعها ومبادراتها الذكية والمبتكرة، إلى جانب مشاريع «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، ومشاريع الشركات التابعة للهيئة والمندرجة ضمن مبادرة دبي 10X مثل مشاريع مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) كـ«مركز البيانات الأخضر» و«مركز القيادة والسيطرة للمدن الذكية» و«خدمات المدن الذكية وإنترنت الأشياء» و«خدمات مورو السحابية» و«خدمات الأمن السيبراني»، بالإضافة إلى مشاريع شركة ديجيتال إكس كـ «الروبوتات» (GoBe)، ومشاريع شركة إنفرا إكس ومن أبرزها حلول شرائح الجيل الخامس التي تتبنى أحدث تقنيات الحوسبة المتطورة في القطاعات الخدماتية.

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